JAKARTA- Pemilik Blue Origin, Jeff Bezos sukses menyita perhatian usai sukses meluncur ke angkasa pada 20 Juli 2021. Ini juga menjadi penerbangan awak pertama bagi roket New Shepard miliknya.

Selain pendiri Blue Origin dan Amazon, Jeff Bezos juga dikenal sebagai orang paling kaya di dunia. Bukan tanpa alasan, kekayaannya mencapai USD202,7 miliar atau Rp3.009 triliun.

Melansir laman Yahoo News, Rabu (21/7/2021) Jeff Bezos sejatinya memiliki pendapatan yang relatif sederhana pada waktunya di pucuk pimpinan Amazon. Gaji pokok pria berkepala plontos itu sekira USD81.840 atau Rp1,18miliar dan tetap tidak berubah sejak tahun 1998.

Namun, di atas gajinya, kompensasi tambahan membuat total pendapatannya menjadi USD1.681.840 atau Rp24,4 miliar. Dipecah, ini berfungsi sebagai USD40.153 per bulan atau Rp583 juta, USD32.343 atau Rp470 seminggu, USD4.608 atau Rp66,9 juta per hari, USD192 atau Rp2, 79 juta per jam, atau USD 3,20 per menit atau Rp46, 518 .

BACA JUGA:

- Wisata ke Luar Angkasa Capai Rp799 Miliar, Apa Saja yang Didapat?

- Apple Cuma Jual iPhone 5G Mulai Tahun Depan?

Mungkin tidak mengesankan seperti yang dibayangkan untuk orang terkaya di dunia, terutama mengingat gaji yang dibawa pulang miliarder lainnya ratusan kali lebih banyak. Elon Musk dilaporkan memperoleh USD595 juta atau Rp8, 6 triliun pada 2019.

Namun, jika menghitung peningkatan kekayaan bersih Bezod diperkirakan naik USD75 miliar Rp1090 triliun pada tahun 2020 menurut Indeks Miliarder Bloomberg.

Ini menghasilkan USD6.25 juta Rp90 triliun per bulan, USD1.44 miliar atau Rp20, 9 triliun per minggu, USD205 juta per hari atau Rp2, 9 triliun. Kemudian USD8,56juta per jam atau Rp125 miliar, dan USD142.667 per menit atau Rp2 miliar.

Oleh karena itu, selama 11 menit penerbangan Blue Origin, kekayaan pribadi Bezos berpotensi meningkat sebesar USD1,57 juta atau Rp22,8 miliar.

(nit)