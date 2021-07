JAKARTA- Kabar gembira bagi para penggemar game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) Mobile. Pasalnya game tersebut kabarnya akan diadaptasi menjadi serial.

Menariknya serial PUBG ini akan digarap oleh Adi Shanker yang merupakan otak dibalik serial animasi adaptasi video game, Castlevania. Tampaknya kesuksesannya menggarap video game menjadi serial membuatnya dipilih untuk menggarap project yang sejenis.

Melansir laman vg247, Kamis (22/7/2021) Adi Shankar sendiri merupakan seorang sutradara dan produser kawakan Hollywood. Dia terkenal dengan beberapa film besarnya, termasuk The Grey yang dibintangi Liam Neeson dan Killing Them Softly yang dibintangi Brad Pitt.

“Aku sering menjadi pemenang di game PUBG sejak rilisnya tahun 2017 lalu,” ujar Adi

"Jadi aku merasa tersanjung sudah diajak Krafton untuk mengerjakan sebuah adaptasi dari game yang aku sukai. Aku tak sabar menjabarkan visiku dan menjalani petualangan ini bersama," imbuhnya.

PUBG merupakan sebuah game battle royale yang mempertemukan seratus pemain dalam sebuah arena dimana mereka harus saling menghabisi satu sama lain dan menjadi satu-satunya pemain yang tersisa.

Di arena ini, sebuah lingkaran zona aman akan muncul dan mengecil seiring jalannya permainan; mempersempit ruang gerak para pemain dan mendesak mereka untuk saling tembak.

Proyek animasi ini adalah salahsatu ekspansi franchise PUBG di luar dunia video game. Sebelumnya, PUBG juga pernah merilis sebuah film pendek live-action berjudul Ground Zero dan sebuah seri dokumenter berjudul Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds.