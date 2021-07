SAAT kita sedang mengisi suatu form atau apapun itu di internet, kerap kali ditemui Captcha dengan berbagai jenis.

Lalu apa Captcha dan fungsinya? Dilansir dari unggahan Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Captcha merupakan singkatan dari Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart.

Captcha merupakan teknologi yang bermula dari tes sederhana untuk mebedakan antara robot atau mesin dan pengguna manusia asli.

Sistem keamanan siber ini memberikan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh manusia. Kurang dari 0.1 persen kemungkinan robot atau mesin bisa mengelabui sistem ini. Sementara lebih dari 80 persen manusia bisa mengerjakannya.

Captcha berfungsi untuk mencegak komentar spam pada situs atau blog. Sistem ini juga bisa menyaring komentar palsu, membatasi pembuatan atau registrasi akun palsu, dan melindungi diri dari serangan pencurian akun.

Captcha terdiri dari beberapa jenis, ada yang berupa tulisan "I'm not a robot", berupa picture recognition Captcha, Tect Captcha.

Ada juga jenis Matcha Captcha, Slide Cpatcha, dan 3D Captcha.

(DRM)