JAKARTA - Acer kembali menghadirkan program tahunan Acer Day 2021 dengan membuat proyek kolaborasi penyanyi dari 6 negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Taiwan, dan Vietnam) berupa lagu tema "Live Your World" untuk memberi semangat kepada semua orang dalam menjalani keseharian mereka di masa sekarang ini.

Acer Day 2021 hadir dengan beragam penawaran dan kegiatan menarik untuk pelanggan. Mengusung tema "Live Your World", Acer mengajak masyarakat untuk terus membawa semangat kreatif dan mengasah kapasitas diri secara maksimal tanpa takut menghadapi berbagai halangan yang muncul dalam situasi seperti sekarang ini.

Para pelanggan di Indonesia dapat mengikuti rangkaian kegiatan Acer Day 2021 yang digelar selama dua bulan, mulai dari 1 Agustus hingga 30 September 2021.

Baca Juga: Acer Hadirkan Laptop Acer Swift 3 Infinity 4 dengan Warna Baru

Membawa semangat #LiveYourWorld, tahun ini Acer ingin memberikan sesuatu yang spesial dan berbeda, yang diharapkan bisa menggugah gairah kreativitas, produktivitas, dan keceriaan masyarakat dunia dalam menjalani hidup mereka.

Untuk itu, Acer membuat proyek kolaborasi musik "Live Your World" yang bekerja sama dengan talenta-talenta berbakat perwakilan dari 6 negara, di mana Indonesia terpilih sebagai salah satu negara di dalamnya.

"Sebagian besar dari kita saat sedang membatasi kegiatan sosial di luar rumah. Namun, kami ingin mengajak para pelanggan untuk tetap semangat, kreatif dan produktif," kata President of Acer Pan Asia Pacific Operations Andrew Hou.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Gamer, Acer Nitro 5 Prosesor Intel Core Generasi ke-11 Seri H Resmi Hadir di Indonesia

Tema Acer Day tahun ini yakni "Live Your World" diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk tetap dapat melakukan yang terbaik pada situasi apa pun. "Kami percaya musik adalah media terbaik yang dapat melampaui batas dan keadaan. Untuk itu kami bersama dengan penyanyi dari 6 negara di Asia Pasifik melakukan kolaborasi inspiratif melalui lagu spesial --Live Your World," katanya.

Acer Indonesia terpilih sebagai salah satu negara dalam proyek kolaborasi tersebut melalui keterlibatan talenta muda Gabriel Prince, yang bergabung dengan 5 penyanyi lainnya yaitu Aina Abdul dari Malaysia, Earth Patravee dari Thailand, GBOYSWAG dari Taiwan, Sarah Geronimo dari Filipina, dan VP B VNG dari Vietnam.

Kolaborasi Acer Day 2021 akan diperkenalkan pada Acer Day 2021 Virtual Concert yang disiarkan melalui streaming di Facebook pada 7 Agustus 2021 dan dapat diakses pada link http://acerid.com/streaming.

Kolaborasi apik 6 talenta berbakat ini dihadirkan dalam lagu berjudul "Live Your World" yang dapat dinikmati melalui berbagai platform streaming musik populer seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan lainnya.

Acer yakin bahwa kemampuan, kreativitas dan semangat luar biasa dari pelanggan untuk terus berkarya dan produktif bisa dilakukan dari mana saja berkat teknologi.

"Kami berharap, Acer Day 2021 akan semakin mendekatkan Acer dengan pelanggan kami di mana pun mereka berada sekaligus menawarkan pilihan produk-produk unggulan yang dapat mengakselerasi produktivitas dan kreativitas," kata President Director Acer Indonesia Herbet Ang.

Produk-produk unggulan itu antara lain Swift 5 Antimicrobial & Swift 3 Infinity 4 (Your World of Freedom), Nitro 5 (Your World of Speed), Predator Helios 300 with 11 th Gen Intel (Your World of Dominance), ConceptD 3 Ezel Pro (Your World of Creativity), dan Aspire 5 Slim (Your World of Versatility).

Acer tidak hanya menawarkan rangkaian produk terbaiknya melalui program tahunan ini, namun juga kemudahan dengan promo spesial yang dihadirkan selama Acer Day #LiveYourWorld.

Acer menawarkan berbagai penawaran menarik untuk pelanggan, mulai dari cashback hingga Rp5 juta dan ekstra 3%*, free 512GB SSD, hingga free monitor gaming Predator.

Selain itu, Acer juga menghadirkan beragam aktivitas seru berhadiah di media sosial mulai dari AcerDayID TikTok Challenge, #DuetChallenge bersama Indomusik Team, #ChooseYourWorld social media challenge beragam hadiah senilai total lebih dari Rp50 juta untuk memeriahkan rangkaian Acer Day 2021.