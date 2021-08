SAAT ini Bersamaan dengan penyelenggaraan perdana Huawei Cloud Spark Founders Summit di Hong Kong dan Singapura, Huawei mengumumkan rencana investasi 100 juta dolar AS guna mendukung perusahaan-perusahaan rintisan atau startup di kawasan Asia Pasifik.

Huawei menyatakan, investasi yang digulirkan melalui Spark Program di kawasan Asia Pasifik, bertujuan untuk membangun ekosistem startup yang berkelanjutan di kawasan tersebut selama tiga tahun ke depan.

Huawei selama ini telah membantu Singapura, Hong Kong, Malaysia dan Thailand dalam membangun startup hub mereka.

"Selama dua dekade terakhir, kami terus berkomitmen untuk memantapkan moto In Asia Pacific, For Asia Pacific. Dengan memanfaatkan basis pelanggan global Huawei dan teknologi full-stack, Program Spark akan menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar AS selama tiga tahun ke depan dan memberikan dukungan komprehensif untuk pembentukan ekosistem startup berkelanjutan yang menciptakan nilai baru bagi kawasan dinamis ini," kata Jeffery Liu, President for Asia Pacific Region of Huawei dalam siaran persnya.

Seperti dikutip dari Antara, di pertemuan tingkat tinggi itu, Huawei juga mengumumkan bahwa program tersebut akan fokus pada mengembangkan empat startup hub tambahan di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam.

Tujuannya adalah merekrut 1.000 startup untuk bergabung ke dalam program akselerator Spark dan membantu menskalakan 100 startup di antaranya yang terpilih.

Huawei juga meluncurkan kolaborasi "Cloud-plus-Cloud" dan Program Inovasi bersama untuk lebih meningkatkan dukungannya kepada perusahaan-perusahaan startup di seluruh dunia.

Huawei akan mengerahkan upaya berkelanjutan dan memanfaatkan portofolio bisnisnya yang lengkap di dalam ruang kolaborasi "cloud-plus-cloud" untuk mendorong inovasi teknologi, layanan global dan lokal, serta ekosistem bisnis guna mempercepat pertumbuhan startup.

Pertemuan tingkat tinggi Huawei Cloud Spark Founders Summit dihadiri oleh perwakilan dari startup-startup terkemuka Asia, akademisi, berbagai industri dan pemerintah, media, lebih dari 50 pemodal ventura terbaik regional dan lebih dari 300 pendiri startup.

Pesan yang disampaikan melalui sambutan maupun diskusi panel pada acara tersebut berfokus pada besarnya nilai sosial ekosistem startup dan bagaimana startup dapat mendorong lahirnya inovasi teknologi dan ekosistem, untuk selanjutnya berkontribusi terhadap pemberdayaan komunitas lokal sekaligus mendorong pembangunan sosial ekonomi.

