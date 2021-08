JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui XL Business Solutions tengah mempersiapkan pembangunan jaringan fiber optik di Kawasan industry Suryacipta Karawang, Jawa Barat.

Upaya XL itu sebagai solusi layanan bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan ratusan tenant yang beroperasi di kawasan industri yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat tersebut.

Di Kawasan tersebut saat ini terdapat berbagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, retail dan FMCG, farmasi, obat-obatan, otomotif, makanan dan minuman, serta IT, dan data center.

Secara umum, sebagian besar kategori calon pelanggan pada wilayah tersebut adalah tenant korporasi besar lintas negara. Apabila jaringan fiber optik XL Axiata telah terbangun, maka tenant akan memiliki pilihan berkualitas untuk menggunakan jaringan milik XL Axiata baik sebagai link utama maupun pengganti.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, kerjasama dengan PT Suryacipta Swadaya ini sangat strategis dan akan memberikan manfaat bisnis bagi kedua pihak, termasuk bagi para tenant yang sekaligus pelanggan korporasi kami.

“Solusi bisnis berbasis teknologi digital sudah menjadi tuntutan di semua bidang industri, sehingga ketersediaan infrastruktur berupa fiber optik juga menjadi keharusan bagi setiap kawasan industri, apalagi Suryacipta Swadaya bertekad menjadi kawasan industri berkelas dunia,” kata Dian dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Dian Siswarini menambahkan, melalui kerja sama ini, XL Business Solutions juga akan menyediakan solusi bisnis yang meliputi kolaborasi data center, layanan fixed connectivity (leased line, internet service, VOIP), layanan mobile connectivity (postpaid, mobile roadad, device bundling), dan layanan ICT (managed service) yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. XL Axiata juga berharap kerjasama ini bisa mendukung upaya perluasan jaringan fiber optik untuk memperkuat eksistensi bisnis data center.

Direktur Utama Suryacipta Swadaya, Johannes Suriadjaja mengatakan, kerjasama ini merupakan bentuk keseriusan Suryacipta dalam mewujudkan industry 4.0 dengan menyediakan sarana digital yang mumpuni berbasis Internet of Things (IoT).

“Melihat investasi dan bisnis di bidang IT yang semakin berkembang membuat kami kian bersemangat untuk merealisasikan mimpi Suryacipta City of Industry menjadi home base bagi industri IT dan data centre, sejalan dengan pengembangan digital park di fase 3 kami,” tuturnya.

Dalam kerjasama ini, XL Axiata akan membangun jaringan fiber optik yang akan melayani seluruh area kawasan industri Suryacipta seluas 1400Ha dengan kurang lebih 149 tenant/pabrik. Secara khusus, beberapa perusahaan hyperscalers dari luar negeri yang akan beroperasi di Indonesia memilih kawasan Suryacipta. Bagi sektor industri IT, termasuk penyedia data center, kondisi jaringan fiber optik yang mumpuni adalah salah satu elemen penting yang menjamin kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, keberadaan jaringan XL yang baru, prima, dan terproteksi menghadirkan proposisi yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Keunggulan fiber optik yang ditawarkan oleh XL Business Solutions adalah rute jaringan yang terproteksi. Apabila salah satu lini mengalami gangguan, maka akan ditopang oleh lini lainnya. Kecepatan jaringan fiber optik XL Axiata pun sangat cepat, yaitu sekitar 5 micro-second per kilometer, sehingga ini akan menjamin kenyamanan kebutuhan pelanggan korporasi dan akan membantu pelanggan mengadopsi teknologi untuk menyokong digitalisasi dengan cepat dan mudah. Target XL Axiata selanjutnya setelah kerjasama ini antara lain adalah bisa ikut membangun jaringan fiber optik di kawasan industri lain yang dikelola oleh Suryacipta Swadaya. Kawasan industri tersebut antara lain Subang Smartpolitan. XL Axiata berharap dengan kemampuan menyediakan jaringan fiber optik di berbagai kawasan industri akan menjadi salah satu Langkah untuk mewujudkan visi menjadi #1 Converged Operator in Indonesia.