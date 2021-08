RUPANYA Mediatek mengumumkan dua chipset baru mereka untuk smartphone 5G yakni MediaTek Dimensity 920 dan Mediatek Dimensity 810. Keduanya merupakan keluarga terbaru dari Dimensity 5G.

Debut keduanya memberi para produsen ponsel pintar kemampuan untuk menyuguhkan peningkatan kinerja, pencitraan brilian, dan tampilan yang lebih pintar kepada para pelanggan.

Didesain untuk smartphone 5G yang kuat, Mediatek Dimensity 920 menyeimbangkan kinerja, daya, dan biaya untuk menyediakan pengalaman seluler yang tak biasa.

“Memberikan peningkatan performa, kecerdasan tampilan dan kecemerlangan gambar, chipset Dimensity baru ini akan menambah pengalaman pengguna dan menghadirkan fitur dan kapabilitas smartphone 5G," ujar Dr. JC Hsu, Corporate VP and GM of MediaTek's Wireless Communications Business Unit dalam keterangan pers.

Dibangun menggunakan node manufaktur berkinerja tinggi 6nm, chipset ini mendukung tampilan cerdas (intelligent displays) dan pengambilan video 4K HDR berbasis perangkat keras.

Chipset ini juga menawarkan peningkatan 9% untuk performa bermain game dibandingkan seri pendahulunya, Dimensity 900.

Sementara, Dimensity 810 dibuat menggunakan node manufaktur berkinerja tinggi 6nm. Chipset ini memberikan kecepatan CPU Arm Cortex-A76 hingga 2,4GHz.

Ada juga fitur kamera premium, seperti AI-Color artistik yang berkolaborasi dengan perusahaan perangkat lunak foto dan video Arcsoft, dan teknik pengurangan noise untuk mendukung fotografi bercahaya rendah.

Chipset Dimensity 5G ini menghadirkan fitur konektivitas terbaru, seperti arsitektur 5G standalone (SA) dan non-standalone (NSA), 5G two carrier aggregation (2CC), termasuk mode campuran FDD+TDD, dukungan teknologi dynamic spectrum sharing (DSS), True Dual SIM 5G (5G SA + 5G SA) dan Voice over New Radio (VoNR).

