Halo sobat Gamer! Saat ini MNC Games sedang mengadakan Kiko Run Competition lho! Kiko Run Competition adalah kompetisi yang terbuka untuk umum dengan memainkan Kiko Run dan mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Kiko Run adalah game endless run yang diadaptasi dari serial animasi buatan MNC Animasi, “Kiko” yang tayang setiap hari Minggu di RCTI pukul 09.00 WIB. Game Kiko Run ini membantu melatih kecepatan kita dalam berpikir dan bertindak, game ini juga membantu kita untuk bisa fokus.

Untuk memenangkan Kiko Run Competition, kalian diharuskan untuk bisa mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa meningkatkan skor kalian dengan menggunakan power up yang kalian dapatkan ketika bermain Kiko Run. Tentu saja dengan menggunakan power up, karakter Kiko yang kalian mainkan bisa lebih unggul dari pemain yang lain sehingga kalian bisa meningkatkan skor kalian. Kamu juga bisa mendapatkan potongan harga setiap pembelian item ataupun power up di game Kiko Run.

Ayo ikuti Kiko Run Competition dan dapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Caranya mudah. Pertama, lakukan registrasi pada Form Kiko Run Competition di Detail Game Kiko Run hanya di aplikasi RCTI+, Masukkan akun RCTI+ Anda di game Kiko Run, lalu masuk ke leaderboard group “KIKOCOMP1” dari game Kiko Run. Ketiga syarat utama itu harus terpenuhi oleh setiap peserta yang akan mengikuti Kiko Run Competition dengan memasukkan data-data yang valid sesuai dengan data pada KTP/Kartu Keluarga untuk dapat dilakukan validasi apabila peserta memenangkan kompetisi. Pemilihan pemenang ditentukan berdasarkan rank pada leaderboard group yang sudah ditentukan. Para pemenang dengan score tertinggi akan mendapatkan total hadiah hingga puluhan juta rupiah.

Namun, pemenang yang datanya tidak bisa di validasi akan dinyatakan gugur oleh panitia dan keputusan tersebut bersifat mutlak.

Kalian tertarik untuk mencobanya? Unduh aplikasi RCTI+ secara GRATIS melalui Play Store atau App Store lalu masuk ke aplikasi RCTI+ dan pilih kategori ‘Games+’ yang ada di pojok kanan atas. RCTI+ juga menyediakan layanan film, series, drama korea, dan berita secara gratis

(DRM)