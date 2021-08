RUPANYA Twitter menghentikan sementara program verifikasi akun setelah sempat dibuka. Perusahaan tidak akan membiarkan orang baru mengajukan permohonan verifikasi.

Penutupan sementara ini dilakukan setelah Twitter tidak sengaja memverifikasi dan memberikan centang biru untuk akun palsu.

Akun palsu yang diverifikasi tersebut beberapa di antaranya merupakan bagian dari jaringan bot. Twitter mengatakan akan meninjau kembali proses verifikasi akun di platform-nya.

 

"Kami menghentikan sementara akses untuk mengajukan Verification agar kami dapat melakukan peningkatan pada proses pendaftaran dan peninjauan," tulis Twitter lewat akun @verified, dikutip dari The Verge, Kamis (19/8/2021)

"Bagi yang sudah menunggu, kami tahu ini mungkin mengecewakan. Kami ingin memperbaikinya dan menghargai kesabaran kalian," sambungnya.

Ini bukan pertama kalinya Twitter menghentikan program verifikasi akun. Perusahaan berlogo burung ini pernah menutup program verifikasi pada tahun 2017, setelah memberikan centang biru untuk penyelenggara unjuk rasa kelompok sayap kanan Unite The Right di Charlotesville, AS.

Twitter menghadirkan kembali program verifikasi akun untuk publik pada pertengahan 2021. Tapi seminggu kemudian ditutup karena banyaknya permintaan dari pengguna.

