Halo sobat Gamer, ada salah satu cara yang bisa kamu mainkan untuk memenangkan Kiko Run Competition, yaitu dengan mengupgrade Power Up yang kamu miliki sehingga level milikmu juga ikut meningkat. Untuk mengupgrade Power Up yang kamu miliki bisa dengan fitur Gachapool yang ada di game Kiko Run. Penasaran dengan bagaimana cara kerja Gachapool? Simak artikel dibawah ini!

Seperti yang kita tahu, saat ini sedang berlangsung Kiko Run Competition yang diadakan oleh MNC Animasi bersama dengan MNC Games. Kompetisi ini semakin sengit dengan banyaknya gamers dan juga Sahabat Kiko yang ikut berpartisipasi dalam Kiko Run Competition. Meskipun begitu, masih banyak yang belum tahu akan fitur Gachapool yang menguntungkan bagi para pemain Kiko Run, terutama yang mengikuti Kiko Run Competition.

Gachapool adalah fitur game yang ada di Kiko Run. Fitur ini seperti undian yang berisikan jackpot berupa power up, token, ataupun koin. Kamu bisa memilih ingin menggunakan Gachapool Super Jackpot atau Gachapool Jackpot. Tenang saja, tidak ada zonk di Gachapool ini, kamu pasti mendapatkan jackpot apapun itu. Kamu bisa memainkan Gachapool jackpot hanya dengan menonton video ataupun dengan membayar sejumlah koin. Untuk Gachapool Super Jackpot kamu bisa memainkannya dengan membayar 1 diamond ataupun 1 token. Tentu saja jackpot yang kamu dapatkan berbeda-beda sesuai dengan Gachapool yang kamu mainkan. Kalau kamu mendapatkan jackpot Power Up, kamu bisa meningkatkan Power Up dan menaikkan level-mu sehingga kamu bisa mengungguli pemain Kiko Run Competition yang lain.

Selain game Kiko Run, adapun game Lola Bakery yang bisa kamu unduh dan kamu mainkan di gadgetmu.

Kiko Run dan Lola Bakery merupakan produk games dari MNC Games dan bagian dari MNC Animation, salah satu bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Studios International Tbk (MSIN). Kamu bisa memainkan game Kiko Run ataupun Lola Bakery sambil dirumah aja. Ingat, pandemi ini belum berakhir, tetap jaga jarak, jalankan protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi secara bertahap ya.

Ayo unduh aplikasi RCTI+ untuk mengikuti Kiko Run Competition, dan games lainnya, atau menonton drama Korea, sinetron, film, dan hiburan lainnya. Dan unduh Kiko Run GRATIS hanya di Play Store dan App Store. Kamu bisa berkesempatan memenangkan Kiko Run Competition dan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Kompetisi ini akan segera berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Ayo segera mainkan game Kiko Run dan menangkan hadiahnya!

(DRM)