Hai Sahabat Kiko, apa kamu sudah mengikuti Kiko Run Competition? Kalau sudah, apa kamu kesulitan mendapatkan skor tinggi dibandingkan pemain lainnya? Eits, jangan khawatir. Kamu masih berkesempatan memenangkan Kiko Run Competition dengan menyimak artikel di bawah ini.

MNC Animasi bersama dengan MNC Games sedang mengadakan Kiko Run Competition. Kompetisi game Kiko Run ini diadakan sepanjang bulan Agustus ini. Para penggemar serial Kiko dari seluruh Indonesia pun ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kiko Run Competition ini akan berakhir sebentar lagi yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021. Kalau kamu sedang mengikuti Kiko Run Competition dan berniat memenangkan kompetisi ini, kamu bisa menggunakan power up yang kamu miliki selama kamu bermain game Kiko Run dan mengupgrade Power Up tersebut ke level yang lebih tinggi. Sehingga kamu bisa dengan mudah mendapatkan skor yang lebih tinggi dengan keuntungan level yang kamu miliki.

Power Up yang kamu miliki bisa kamu upgrade dengan menggunakan koin Kiko yang kamu punya. Jika kamu belum mempunyai jumlah power up yang ditentukan untuk mengupgrade Power Up tersebut, kamu bisa mendapatkan Power Up yang lain di Gachapool atau membelinya di fitur Shop. Semakin sering kamu memainkan game Kiko Run, maka akan semakin tinggi level Power Up yang kamu miliki. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi kamu yang mengikuti Kiko Run Competition untuk mendapatkan skor yang lebih dengan cara mengalikan (multiplier) skor yang kamu miliki dengan level yang kamu miliki. Sangat menguntungkan, bukan?

Untuk para gamers dan sahabat Kiko, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan lindungi keluargamu dengan cara dirumah aja dan jaga protokol kesehatan. Tidak perlu takut bosan dan jenuh di masa pandemi ini, kamu bisa memainkan game Kiko Run atau game lainnya di RCTI+ GRATIS hanya untuk kamu. Jangan lupa juga untuk melakukan vaksinasi untuk efektif melindungi dari virus Covid-19.

Jangan lupa untuk unduh aplikasi RCTI+ untuk mengikuti Kiko Run Competition, dan games lainnya, atau menonton drama Korea, sinetron, film, dan hiburan lainnya. Dan unduh Kiko Run GRATIS hanya di Play Store dan App Store. Kamu bisa berkesempatan memenangkan Kiko Run Competition dan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Kompetisi ini akan segera berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Ayo segera mainkan game Kiko Run dan dapatkan skor tertinggimu!

KIKO Run dan LOLA Bakery adalah beberapa produk games dari MNC Games dan bagian dari MNC Animation, salah satu bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Studios International Tbk (MSIN).

(DRM)