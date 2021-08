RUPANYA Instagram sedang mengembangkan fitur baru untuk memberikan Like di Instagram Stories.

Seperti yang diketahui, sampai sekarang belum ada fitur seperti tombol Like di Stories. Pengguna hanya bisa memberikan reaksi terhadap Stories yang bisa muncul pada Direct Message si pembuat Stories.

Mengutip laman Gadget NDTV, Senin (30/8/2021), tombol Like ini diperkirakan akan muncul di halaman utama Stories.

Pengguna bisa melihat jumlah tanda Like yang diterima beserta pengguna lain yang memberikan Like. Selain itu juga bisa memberikan banyak Like pada sebuah unggahan Instagram Stories.

Informasi ini pertama diungkap oleh developer terkemuka Alessandro Paluzzi. Melalui akun Twitter, Paluzzi mengatakan, Instagram tengah mengembangkan kemampuan untuk memberikan tanda Like pada unggahan Stories.

Sementara menurut WABetaInfo, fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa dilihat bahkan dalam versi beta publik terbaru.

Berdasarkan screenshot yang dibagikan Paluzzi, ikon hati terdapat tepat di sebelah bilah teks. Posisinya di bagian bawah.

Ketika pengguna mengklik, akan memicu animasi. Pengembang mengatakan, pengguna bisa memberikan tanda like hingga beberapa kali.

Sedangkan menurut WABetaInfo mengatakan, pemilik Instagram Stories tidak akan menerima notifikasi Like pada DM, seperti saat menerima reaction Stories.

Adapula kemungkinan jumlah Like yang bisa dilihat pengguna. Namun lagi-lagi larena masih dalam pengembangan, ada kemungkinan tampilannya bisa berubah sebelum dirilis.

Dikatakan pula, ada kemungkinan tanda Like pada Stories akan menghilang setelah dilihat 48 jam.

(DRM)