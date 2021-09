GOOGLE mengumumkan peningkatan pengguna berlangganan di YouTube Music dan YouTube Premium yang berhasil mencapai 50 juta pengguna berlangganan.

Ini merupakan pencapaian mereka yang berhasil mengalami peningkatan dari 30 juta pelanggan berlangganan pada Desember 2020.

Dikutip dari The Verge, Google tidak merinci lebih lanjut mengenai jumlah pengguna berlangganan dari YouTube Music maupun YouTube Premium. Pihak Google juga belum memberikan komentar terkait penyebab peningkatan pengguna berlangganan ini.

Namun diketahui untuk platform Spotify memiliki 165 juta pelanggan, sedangkan Apple Music memiliki 78 juta pelanggan.

YouTube Music Premium saat ini dibanderol seharga 9,99 dolar AS per bulan. Dengan berlangganan, pengguna pun dapat mendengarkan dan mengunduh musik bebas iklan. Sementara untuk YouTube Premium dibanderol seharga 11,99 dolar AS per bulan dan memberi pelanggan akses ke semua manfaat yang juga diberikan YouTube Music.

YouTube Premium juga dapat memberikan akses unduh video dan menonton video regular bebas iklan untuk pelanggannya. Tak hanya itu, pelanggan YouTube Premium juga dapat memutar video saat mereka menggunakan aplikasi lain di smartphone mereka atau pada saat smartphone mereka terkunci sekalipun.

