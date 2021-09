RUPANYA netizen Tanah Air marah besar sebab stasiun televisi Korea Selatan menghadirkan remix azan. Bahkan kemarahan para netizen terlihat nyata di berbagai media sosial.

Tagar #MNETDisrespectAdzan juga masuk deretan trending topic Twitter. Bahkan para netizen di Twitter juga marah besar.

"Adzan is not an aesthetic song. Take down the song, create a new intro. You speed up and mix it. This is an insult!," ujar @Najihahxxxx.

"Saya tak kacau agama kamu, kenapa kamu kacau agama Islam saya," ujar @Rosidaxxx.

#ADZANBUKANMAINAN juga trending di Twitter gara-gara kasus ini.

"MEMANG LOH YA MNET DAKJAL," kata @Adisdayxxx.

Menanggapi banyaknya netizen yang marah. Mnet akhirnya meminta maaf karena membuat aksi remix azan di acara Street Woman Fighter.

(DRM)