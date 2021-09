RUPANYA Tri Mumpuni, namanya tercantum sebagai ilmuwan muslim Indonesia yang berhasil mengubah dunia.

Ia termasuk 22 Most Influential Muslim Scientists dalam daftar The 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Seperti apa sosok Tri Mumpuni?

Tri Mumpuni Wiyatno lahir di Semarang, 6 Agustus 1964. Dia berhasil membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pertama kali di Dusun Palanggaran dan Cicemet, Sukabumi, Jawa Barat.

Ia mengembangkan kemandirian masyarakat di kawasan-kawasan terpencil melalui PLTMH. Semua bisa tercapai berkat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) tempat Puni, panggilan akrabnya, berkarya.

Wanita 57 tahun itu mengembangkan pembangunan pembangkit listrik mikro hydro yang berpengaruh pada perekonomian di 65 pedesaan di Indonesia dan satu desa di Filipina.

Puni juga didapuk menjadi direktur eksekutif IBEKA, sebuah organisasi non provit yang bertujuan mendorong pembangunan masyarakat melalui penyediaan energi lokal.

IBEKA adalah fasilitator yang menggunakan pendekatan pembangunan PLTMH untuk membangun modal sosial rakyat. Hingga kini, Tri Mumpuni telah membuat sekitar 61 desa terpencil menjadi terang benderang.

Bagi Tri, melihat banyaknya orang yang berbahagia merasakan manfaat listrik di wilayah-wilayah terpencil merupakan kebahagiaan yang juga amat berarti untuknya.

Bahkan, ia mengungkapkan kebahagiaan dari banyak orang karena usahanya tak bisa dibeli dengan uang, berapa pun besarnya.

"Banyak masyarakat yang desa dan rumahnya terang saat malam sangat senang, bahkan tak sedikit yang terharu berteriak ‘Allahu Akbar!’ Saya sendiri sangat merinding dan dengan itu ingin terus berbuat kebaikan, lagi dan lagi," ungkap Tri, dikutip dari laman Pusyantek BPPT, Jumat (10/9/2021).

Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi dan membanggakan prestasi Tri Mumpuni. Dalam akun Facebook resminya, dikutip dari laman Sekertariat Kabinet, Jokowi menyatakan rasa banggannya dan mengapresiasi prestasi serta sumbangan yang dilakukan Tri.

"Semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk semakin giat menekuni ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan kehidupan umat manusia." ungkap Jokowi.

(DRM)