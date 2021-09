SAAT ini Facebook dikabarkan sedang mengembangkan chip berbasis pembelajaran mesin untuk berbagai tugas, salah satunya merekomendasikan konten ke pengguna.

Kabar ini mengemuka dari laporan The Information, dikutip dari Reuters, Jumat, bahwa Facebook sedang merancang chip sendiri untuk mengatasi biaya dan mendorong performa mereka.

Langkah ini juga dilakukan perusahaan teknologi lainnya seperti Apple Inc, Amazon.com Inc dan Alphabet Inc, perusahaan induk Google.

Seperti dikutip dari Antara, Facebook juga sudah mengembangkan chip untuk mengubah kode video untuk memperbaiki pengalaman menonton video rekaman dan siaran langsung di aplikasi tersebut.

Facebook berencana bekerja sama dengan perusahaan semikonduktor antara lain Qualcomm Inc, Intel Corp dan Marvell Technology untuk membuat chip khusus. Chip yang umum beredar tidak cukup untuk menangani sistem Facebook.

Tapi, The Information menyatakan Facebook merancang sendiri chip ini, tanpa bantuan perusahaan semukonduktor.

Pada 2019 lalu, Facebook menyatakan sedang membangun chip khusus untuk menangani kesimpulan berdasarkan kecerdasan buatan dan mengubah kode video untuk memperbaiki performa, efisiensi daya dan infrastruktur.

(DRM)