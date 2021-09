JAKARTA - Hai Sobat Gamers dan Sahabat Kiko! Kamu kesulitan untuk meningkatkan level game Kiko Run milikmu? Tenang saja, ada trik mudah yang bisa kamu lakukan untuk bisa meningkatkan levelmu di game Kiko Run. Trik ini juga akan membantu kita untuk upgrade Power Up lho! Wow, bagaimana caranya, ya? Simak terus artikel dibawah ini untuk mengetahuinya!

Kiko Run adalah game endless run yang sangat menyenangkan dan bisa dimainkan siapa saja. Game ini adalah hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu jam 09.00 di RCTI dengan judul Kiko. Kiko Run dibuat untuk membuat para pengguna menjadi lebih aktif dan imajinatif. Selain Kiko Run, ada juga game Lola Bakery yang merupakan game hasil produksi MNC Games dan MNC Animation yang juga bisa kamu mainkan untuk menghilangkan kebosananmu.

Ternyata, masih banyak juga pemain yang kesulitan untuk meningkatkan level mereka di game Kiko Run. Apa kamu salah satunya? Padahal ada cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan level kamu lho. Iya, benar! Dengan upgrade Power Up yang kamu punya, kamu bisa meningkatkan level Kiko Run milikmu.

Untuk bisa upgrade Power Up yang kamu miliki, kamu hanya perlu ke fitur Gachapool. Gachapool adalah fitur game yang ada di Kiko Run. Fitur ini seperti undian yang berisikan jackpot berupa power up, token, ataupun koin. Untuk memainkan Gachapool, kamu bisa membayar dengan koin, token, ataupun secaar GRATIS. Wow, sangat mudah, bukan?

Kamu bisa langsung upgrade Power Up milikmu dengan Power Up parts yang kamu dapatkan di Gachapool. Semakin banyak Power Up parts yang kamu dapatkan, semakin cepat kamu bisa upgrade Power Up milikmu dan meningkatkan levelmu. Kamu bisa meraih skor yang lebih banyak dan bisa meraih keuntungan yang lebih banyak. Sangat menyenangkan, bukan?

Jangan lupa untuk unduh aplikasi RCTI+ untuk mengetahui update tentang games Kiko Run, Lola Bakery, dan games lainnya. Kamu juga bisa menonton sinetron, film, drama Korea, dan fitur hiburan lainnya hanya di RCTI+. Unduh juga game Kiko Run dan Lola Bakery GRATIS hanya di Play Store dan App Store. Ayo segera naikkan levelmu dan nantikan Kiko Run Competition selanjutnya!

 KIKO Run dan LOLA Bakery adalah beberapa produk games dari MNC Games dan bagian dari MNC Animation, salah satu bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Studios International Tbk (MSIN).

