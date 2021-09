VENOM menjadi salah satu karakter film yang populer dan menjadi favorit. Kali ini, karakter venom akan menyapa para pencinta game!

Dikutip dari Antara, Garena Free Fire secara resmi mengumumkan kolaborasi bersama Sony Entertainment Pictures yang memungkinkan para pemain mendapatkan pengalaman dengan ragam konten eksklusif dari film "Venom: Let There Be Carnage" (2021).

Kolaborasi ini menandakan kemitraan pertama Free Fire bersama dengan sebuah franchise film, yang akan menghadirkan crossover Free Fire bersama Venom, in-game experience dan koleksi karakter bertemakan Venom dalam Free Fire mulai 10 Oktober 2021, demikian seperti dikutip dari siaran pers Garena, Sabtu.

Tak hanya itu, pemain juga dapat melihat berbagai easter egg atau pesan tersembunyi elemen Free Fire dalam sekuel film Venom.

"Kolaborasi dengan Venom ini merupakan pencapaian besar bagi kami dan para pemain kami di seluruh dunia. Pemain Free Fire dapat menggunakan karakter ikonik Marvel ini, yang mencerminkan gameplay Free Fire (membuat kegaduhan dan mengalahkan musuh untuk bertahan hidup)," kata Produser Garena Free Fire, Harold Teo.

Baca Juga : Karakter Cristiano Ronaldo Muncul di Game Free Fire

Sementara itu, EVP Brand Strategy dan Global Partnerships dari Sony Pictures Entertainment, Jeffrey Godsick mengatakan kemitraaan ini menjadi langkah yang tepat untuk memperkuat pengalaman film "Venom: Let There Be Carnage" yang diharapkan bisa dinikmati para penggemar.

Pemain Free Fire di seluruh dunia dapat menunggu hadirnya kolaborasi ini dengan berbagai konten Venom yang dapat dimainkan, in-game item eksklusif Venom, serta berbagai koleksi lainnya sebagai bagian dari in-game event khusus. Pemain juga akan dapat menampilkan karakter mereka dalam berbagai skin Venom.

"Venom: Let There Be Carnage (2021)" didasarkan dari tokoh Marvel Comics yang berjudul sama, serta merupakan sekuel dari "Venom" (2018). Kisah dalam film ini akan melanjutkan petualangan Eddie Brock bersama symbiote-nya yang menyebut dirinya sebagai Venom.

(hel)