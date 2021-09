JAKARTA - Onic Olympus, kembali membuktikan dominasi mereka setelah merebut gelar juara di final day 2 Free Fire Master League Season IV Divisi 1 hari minggu (26/09) lalu. Onic berhasil mengamankan gelar juara tersebut, setelah tampil apik di matchday terakhir dengan mencetak 3 booyah!.

Gelar juara grup B ini pun memantapkan status Onic Olympus sebagai tim paling sukses di sepanjang sejarah Free Fire Master League dengan torehan empat gelar juara. Dengan gelar juara ini, Onic Olympus, serta runner up grup B Evos Divine telah memastikan partisipasi mereka di Free Fire Master League Season V Divisi 1 serta babak grand Finals Free Fire Indonesia Masters 2021 Fall.

Gambar: Klasemen Week 6 Regular Season - FFML Season IV Divisi 1

Sebelumnya pada final day 1 hari sabtu (25/09) lalu, Tim SES Alfaink berhasil mengunci gelar juara mereka di grup A berkat penampilan konsisten dan dua booyah! yang mereka raih. Meski harus di awal musim SES Alfaink harus mengalami jatuh bangun, usaha keras dari SES Alfaink membuahkan hasil yang indah kala berhasil keluar sebagai juara Grup A dengan perolehan 128 poin.

Sedangkan, kejutan diberikan oleh tim NXL Ligagame yang berhasil merebut posisi runner up grup dari Bonafide Esports, dan mengamankan posisi mereka di FFML Season V divisi 1 mendatang serta FFIM 2021 Fall. Penampilan kurang maksimal di ronde terakhir final day 1 yang ditunjukkan Bonafide Esports menjadi momen yang cukup fatal untuk tim tersebut, dan membuat mereka harus rela memberikan posisi runner up ke NXL Ligagame dengan selisih tipis 3 poin.

Di Group C, tim Island of Gods tampil ganas pada final day 2 lalu dengan mengumpulkan point kill yang konsisten hingga membuahkan 1 Booyah! Penampilan apik itupun sukses membuat Island of Gods keluar sebagai juara FFML season IV Divisi 1 dari Group C, merebut posisi tersebut dari SIREN GPX yang harus puas keluar sebagai runner up grup dengan selisih tipis 2 poin. Island of Gods pun kini menyandang gelar back to back champion, setelah berhasil keluar sebagai juara grup dua musim berturut-turut di season III dan kini di season IV.

Gambar: Klasemen Week 6 Regular Season - FFML Season IV Divisi 2

Adapun di Divisi 2, tiga tim West Bandits Esports, The Pillars Gladius, dan Echo Esports akhirnya keluar sebagai juara tiap grup, dan memastikan partisipasi mereka di Free Fire Master League Season V divisi 1 serta Free Fire Indonesia Masters 2021 Fall.

Di grup A, West Bandits Esports tetap kokoh di puncak klasemen pada final day 1 yang diadakan pada rabu (22/09) dan keluar sebagai juara dengan selisih poin yang cukup jauh yakni 14 poin dari tim runner up Dewa United Esports. Adapun di hari yang sama, Echo Esports juga memastikan status mereka sebagai juara grup C, terlepas dari sisa 1 match day di final day 2 (Kamis, 22/09). Hal tersebut dikarenakan selisih poin antara Echo Esports dan tim di belakang mereka, G Arsy Esports pada penghujung hari final day 1 adalah 20 poin, yang berarti, meski G Arsy berhasil mendapatkan poin tertinggi di final day 2, Echo Esports akan memiliki cukup poin untuk bertahan di puncak klasemen.

Di final day 2, The Pillars Gladius pun memastikan status juara mereka di “grup neraka” grup B dengan torehan 129 poin. Kemenangan ini pun mengukuhkan status para tim veteran divisi 2 yang berlaga musim ini, dan membuktikan bahwa jam terbang menjadi modal yang penting untuk tim-tim di divisi 2.

Rekap Booyah Free Fire Master League Season IV - Final Week

Berikut adalah rekap tim-tim yang berhasil mendapatkan Booyah! Pada final week FFML Season IV Divisi 1 serta Divisi 2.

FFML Season IV Divisi 1 - Final Day 1

Ronde 1 Bermuda RRQ Hades

Ronde 2 Kalahari SES Alfaink

Ronde 3 Purgatory Island of Gods

Ronde 4 Bermuda Bonafide Esports

Ronde 5 Kalahari SES Alfaink

Ronde 6 Purgatory ThePrime Esports

FFML Season IV Divisi 1 - Final Day 2

Ronde 1 Bermuda Onic Olympus

Ronde 2 Kalahari Onic Olympus

Ronde 3 Purgatory Dranix Esports

Ronde 4 Bermuda RRQ Hades

Ronde 5 Kalahari Island of Gods

Ronde 6 Purgatory Onic Olympus

FFML Season IV Divisi 2 - Final Day 1

Ronde 1 Bermuda Echo Esports

Ronde 2 Kalahari Dewa United

Ronde 3 Purgatory GArsy Esports

Ronde 4 Bermuda Echo Esports

Ronde 5 Kalahari Madura Prime Esports

Ronde 6 Purgatory Bigetron BIT

FFML Season IV Divisi 2 - Final Day 2

Ronde 1 Bermuda SES Goboba

Ronde 2 Kalahari GArsy Esports

Ronde 3 Purgatory Rosugo Esports

Ronde 4 Bermuda Tangcity Esports

Ronde 5 Kalahari GGWP Esports

Ronde 6 Purgatory SES Goboba

Rekap Format Free Fire Master League Divisi 1 dan Divisi 2

Berikut juga adalah rekap format turnamen divisi 1 dan divisi 2 yang menjelaskan progresi promosi dan degradasi untuk tim tim yang berlaga di Free Fire Master League Divisi 1 serta Divisi 2.

Gambar: Format progresi promosi dan degradasi Free Fire Master League Divisi 1 dan Divisi 2

Rekap Predator Free Fire Master League Season IV - Final Week

IOG Bion09 dan Onic.Gareee akhirnya keluar sebagai predator Free Fire Master League Season IV Divisi 1 setelah keduanya mencatat total kill point yang sama di akhir final day 1 yakni 87 poin. Sementara itu Evos MR05 harus puas duduk di posisi ketiga klasemen predator dengan 77 kill poin.

Gambar: Predator Leaderboard Week 6 Regular Season - FFML Season IV Divisi 1

Di divisi 2, Echo Dutzz 15 keluar sebagai predator dengan total 98 kill, diikuti oleh G Arsy Leem dengan 90 kill dan TPHamXD dari The Pillars Gladius dengan 75 kill. Sementara itu, di posisi 4 ada TCE Fbryann9 dari Tangcity Esports dengan 70 kill pon diikuti oleh RSG.Faizz dari Rosugo Esports dengan 62 kill poin.

Gambar: Predator Leaderboard Week 6 Regular Season - FFML Season IV Divisi 2

Rekap pertandingan selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut:

● Divisi 2: Final day 1, 22 September 2021

● Divisi 2: Final day 2, 23 September 2021

● Divisi 1: Final day 1, 25 September 2021

● Divisi 1: Final day 2, 26 September 2021

Free Fire Master League Season IV masih akan berlanjut satu minggu lagi di babak Play-off yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 September 2021, pukul 18:30 WIB untuk Divisi 2. Sedangkan play-off Divisi 1 akan diadakan pada hari sabtu 2 Oktober 2021 pukul 18:30 WIB di YouTube Free Fire Esports Indonesia.

