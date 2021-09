Belakangan ini dunia lagi dihebohkan dengan adanya drama film Squid Game. Ya, film tersebut adalah hasil karya dari negeri gingseng Korea. Memang, ya, Korea makin meresahkan. Tidak hanya boyband dan girlband-nya saja, kini film dan dramanya pun semakin dinikmati warga di seluruh dunia.

Siapa yang tak kenal BTS atau Black Pink? Hampir yang tidak suka Korea pun tetap mengetahui siapa mereka. Sama halnya dengan film-film Korea saat ini. Selain Squid Game, Film Korea berjudul parasite bahkan berhasil memenangkan Piala Oscar tahun 2020 lalu, dan mencetak sejarah baru bagi perfilman Asia. Film ini menjadi yang pertama meraih penghargaan Best Picture and Best Original Screenplay sekaligus dalam Academy Award, dan masih banyak penghargaan lainnya setingkat dunia.

 

Itu menjadi satu alasan Film Korea semakin dikenal dunia. Kehadiran Film/drama Korea menjadi salah satu hiburan yang amat diminati banyak orang, terlebih di masa pandemi saat ini. Mendorong masyarakat untuk tetap di rumah dan keputusan untuk nonton di bioskop harus dipertimbangkan ulang.

Jeratan film/drama Korea memang sulit dibendung. Mulai dari remaja, dewasa, Ibu-Ibu, hingga bapak-bapak kini mengikuti perkembangannya. Mereka rela menghabiskan berjam-jam untuk menamatkan satu drama Korea. Ada juga yang rela tengah malam pulang kerja menyempatkan waktu nonton film Korea sembari makan dan beristirahat.

Karena nonton ke bioskop sudah menjadi opsi yang dikesampingkan, mulai terpikirkan manakah yang lebih hemat cara untuk menonton film Korea. Apakah dengan men-download semua film/episode dalam dramanya, atau menonton langsung dengan streaming gratis?

Pertanyaan macam ini hingga sekarang masih diperdebatkan. Yaa, layaknya Tim Bubur Diaduk atau Dicampur. Kamu Tim Nonton Streaming Filmnya atau Tim Download Dulu Filmnya baru ditonton? Simak penjelasan kami di bawah ini sebelum kamu memutuskannya.

Dalam Hal Penggunaan Kuota Internet

Streaming sendiri artinya kamu memutarkan audio atau video langsung tanpa harus menyimpannya dahulu ke dalam memori device (HP/Laptop/PC) kamu.

Kamu bisa streaming gratis semua hal kesukaan kamu di aplikasi-aplikasi Video on Demand yang tersedia dengan berbagai paket dan fitur canggihnya. Kamu tidak perlu bayar filmnya satu per satu seperti sistem nonton di bioskop. Cukup dengan membayar sekali sesuai paket, kamu bisa menikmati semua film yang tersedia secara gratis!

Sedangkan unduh atau download berarti kamu menyimpannya terlebih dahulu ke device baru memutarkan video/audionya. Sehingga sebenarnya, jika ditinjau secara fungsional, streaming  atau download sama-sama menggunakan kuota internet. Besarannya yang ditarik pun kurang lebih sama, loh!

Misal, film yang mau kamu pilih untuk ditonton berukuran 1,5 GB, besaran kuota internet yang dikeluarkan untuk streaming ataupun download akan tetap 1,5 GB.

Tapi, lain halnya jika kamu memilih kualitas video dari film yang akan ditonton. Jika kamu memilih film dengan kualitas 720p dibanding 480p, maka, kuota internet yang dikeluarkan pun jadi lebih banyak. Karena video dengan kualitas file 720 pixel akan lebih besar daripada streaming versi 480p. Semakin tinggi kualitas video, semakin besar juga data internet yang dikeluarkan.

Dalam Hal Penggunaan Memori HP/Laptop

Nah, disinilah perbedaannya nonton film melalui streaming gratis atau download terlebih dahulu. Poin ini menjadi perbedaan utama, di mana saat download kamu membutuhkan memori internal atau eksternal pada HP/Laptop. Karena, jika streaming gratis, film hanya akan diputar saat kamu menontonnya, sementara untuk download akan tersimpan dahulu ke dalam memori perangkat.

Hal ini bisa jadi kelebihan ataupun kekurangan men-download. Karena, bagi kamu yang memori perangkatnya terbatas, maka, download akan menjadi opsi yang tidak akan kamu pilih. Tapi, bagi kamu yang memiliki kuota internet terbatas, atau bahkan hanya mengandalkan WiFi tetangga, opsi download mungkin akan menguntungkan bagi kamu.

Sayangnya, kelemahan download yang harus siap kamu hadapi adalah memori internal atau eksternal device kamu akan lebih cepat penuh karena film-filmmu. Apalagi, ukuran file sebuah film bisa mencapai 2GB atau lebih! Bagaimana kamu bisa download semua film yang tersedia di aplikasi atau situs video on demand untuk streaming film gratis?

Dalam Hal Fitur-Fitur yang Tersedia

Nah, kalau ini menjadi hal yang patut dipertimbangkan ketika hendak streaming atau download. Fitur-fitur ini seperti subtitle dan kualitas film yang mau kamu tonton.

Pada situs atau aplikasi streaming, kamu bakal disuguhkan pilihan kualitas video terbaik sesuai keinginan, subtitle yang lebih beragam, bahkan pilihan audio yang ingin dikeluarkan pun tersedia. Apakah ingin audio asli filmnya, atau hasil dubbing yang disesuaikan dengan bahasa di berbagai negara Lain halnya jika kamu mau men-download filmnya terlebih dahulu, tentu semua fitur itu harus kamu download satu per satu. Bahkan mungkin kamu akan sulit menemukan pilihan audio yang akan dikeluarkan.

Hal ini wajar karena status aplikasi streaming yang legal dan bekerja sama dengan studio film terkait. Selain itu, jenis subtitlenya pun pasti bagus dan memenuhi kaidah bahasa yang baku karena dikerjakan oleh tim yang profesional. Tapi, kalau kamu menonton di situs-situs download, memang ada video dengan kualitas HD hingga Blue-Ray, namun tidak semuanya dan terkadang kualitas subtitle yang diberikan pun tidak begitu bagus. Sehingga hal ini menjadi kelebihan nonton streaming live  yang harus kamu pertimbangkan.

Dari penjelasan di atas, semoga bisa bantu kamu menentukan mau streaming atau download sebelum nonton filmnya, ya. Hal itu kembali lagi ke tujuan kamu nonton film. Apa kamu ingin lebih menghemat memori device sekaligus nonton dengan menikmati fitur-fitur unggulan dalam aplikasi atau situs streaming. Atau ingin lebih menghemat kuota internet karena hobi menonton film yang sama dan ingin memiliki stok-stok film favorit. Semuanya balik lagi ke kamu sendiri, ya.

