Halo Sahabat Kiko dan Sobat Gamers! Apa kalian tahu ada satu trik rahasia yang bisa digunakan untuk membantu kamu menjadi juara Kiko Run Competition? Tak hanya menjadi juara Kiko Run Competition lho, kamu juga akan mendapatkan skor yang banyak hanya dengan menggunakan trik rahasia ini. Bagaimana caranya, ya? Sebelum kamu mengikuti Kiko Run Competition yang akan datang nantinya, simak dulu artikel dibawah ini!

Kiko Run adalah game endless run yang sangat menyenangkan dan bisa dimainkan siapa saja. Game ini adalah hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu jam 09.00 di RCTI dengan judul Kiko. Kiko Run dibuat untuk membuat para pengguna menjadi lebih aktif dan imajinatif. Selain Kiko Run, ada juga game Lola Bakery yang merupakan game hasil produksi dari Esports Star Indonesia (ESI).

Sahabat Kiko, apa kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti Kiko Run Competition kali ini? Atau kalian masih kesulitan untuk menaikkan skor dan level kalian? Tenang saja, kalian masih punya waktu untuk bisa menjadi juara Kiko Run Competition. Kamu juga bisa menggunakan multiplier sebagai jalan pintas untuk jadi juara Kiko Run Competition! Bagaimana caranya, ya?

Yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah kamu perlu mengupgrade Power Up yang kamu miliki. Kamu bisa membeli di Shop atau memainkan Gachapool untuk meningkatkan kekuatanmu. Dengan meningkatnya Power Up milikmu, kamu bisa menggunakannya untuk menghancurkan rintangan atau halangan yang ada dan kamu bisa lebih mudah mengumpulkan koin-koin untuk menambah skor-mu. Semakin sering kamu memainkan Kiko Run dan mengupgrade power up milikmu, semakin tinggi juga level yang akan kamu dapatkan. Dan semakin tinggi level yang kamu dapatkan, maka akan semakin banyak jumlah skor yang kamu dapatkan karena skor yang kamu miliki tentunya akan dikalikan (multiplier) dengan level mu. Jadi, supaya kamu bisa mengungguli skor lawan mainmu, kamu perlu mengupgrade power up milikmu supaya level yang kamu miliki juga bertambah dan jumlah skor-nya akan di kalikan dengan levelmu.

Dengan multiplier kamu bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi dan lebih unggul dari pemain lainnya. Kamu juga berkesempatan mendapatkan predikat juara Kiko Run Competition dengan jalan pintas ini lho! Kamu bisa melatih kemampuanmu bermain Kiko Run untuk persiapan di Kiko Run Competition yang akan datang. Kiko Run dan Lola Bakery adalah beberapa produk games dari Esports Star Indonesia (ESI), salah satu bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Studios International Tbk (MSIN). Games ini bisa dimainkan oleh siapa saja tanpa batasan usia, yang tentunya menyenangkan dan sangat menarik.

Nah, itulah salah satu cara yang bisa kamu ikuti untuk menjadi juara Kiko Run Competition! Bagaimana? Apa kamu sudah tidak sabar untuk mengikuti Kiko Run Competition? Tunggu info Kiko Run Competition selanjutnya di Official Account @mncgamescom dan aplikasi RCTI+. Unduh aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton drama Korea, sinetron, film, games, dan fitur hiburan lainnya hanya di RCTI+. Mainkan Kiko Run dan tunggu Kiko Run Competition selanjutnya!

(DRM)