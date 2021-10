JAKARTA – Gangguan jaringan yang menyebabkan tumbangnya aplikasi chating WhatsApp, Facebook dan Instagram salama 6 jam memaksa karyawan perusahaan milik Mark Zuckerberg harus beralih ke platform lain. Hal itu dilakukan untuk memudahkan komunikasi antar karyawan.

Dikutip dari The Verge, demi memperbaiki arus komunikasi, para karyawan terpaksa berbicara melalui akun email Outlook karena laju komunikasi Facebook yang tidak dapat diakses. Meskipun karyawan dapat saling mengirim email, mereka tidak dapat mengirim atau menerima email dari luar.

Karena itulah, perusahaan mengbolehkan karyawan untuk mengakses akun kerja mereka melalui aplikasi lain, seperti Google Documents atau Zoom. Par karyawan pun secara kreatif menggunakan aplikasi lain untuk berkomunikasi, seperti FaceTime dan Discord Apple.

Menurut The New York Times, teknisi Facebook telah dikirim ke salah satu pusat data utama yang berlokasi di AS di California untuk memulihkan masalah pemadaman. Masalah menjadi lebih rumit, lantaran pemadaman sementara, mematahkan kemampuan beberapa karyawan untuk mengakses gedung perusahaan dan ruang konferensi.

Pihak Facebook belum merinci penyebab pasti gangguan, meskipun para ahli lain sudah mengatakan gangguan disebabkan adanya masalah terhadap teknologi jaringan BGP, atau Border Gateway Protocol. Namun, masalah tersebut mampu diatasi dan aplikasi Facebook dapat diakses kembali oleh pengguna secara global

Gangguan bukan hanya merusak hampir semua sistem internal yang digunakan karyawan untuk berkomunikasi dan bekerja, kerugian juga harus ditelan miliaran pengguna aktif dan jutaan pengiklan dalam aplikasi tersebut. Pemadaman juga

