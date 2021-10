CARA donwload video dari Facebook merupakan salah satu pengetahuan yang penting untuk dipelajari. Sebab di Facebook banyak video menarik yang bisa di-donwload.

Seringkali kita menemukan konten video yang menarik, hingga ingin menyimpannya dalam galeri kita. Nah, tak usah khawatir ini berbagai cara download video dari Facebook. Apa saja?

 

 

1. Dredown.com

Guna memakai situs ini, langkah awal buka aplikasi atau web Facebook kemudian cari video yang hendak kamu unduh. Kemudian  copy link video Facebook yang akan Kamu unduh. Buka dredown.com kemudian paste link video tersebut. kemudian secara otomatis video akan terunduh dan tersimpan.

2. Snapsave.app

Snapsave.app adalah situs untuk mengunduh video di di Facebook. Caranya copy link video tersebut. Lalu buka situs snapsave.app dan paste link pada kolom paste video URL Facebook. Klik download.

3. Downloadvideosfrom.com

Caranya situs downloadvideosform.com kemudian masukan link yang telah di copy pada kolom yang tersedia. Lalu pilih opsi Download MP4. Video tinggal diunduh.

4. Video downloader for Facebook

Kamu bisa memaki video downloader for Facebook milik Rimal Capital. Caranya, unduh aplikasi Video Downloader for Facebook. Kemudian buka aplikasi, lalu pilih opsi Facebook. Cari video yang hendak dunduh. Kemudian, klik opsi download.

5. Fbdownloader.net

Pakai situs Fbdownloader.net. Caranya buka akun Facebook di gadget, kemudia cari video. Lalu salin tautan video tersebut. Buka situs fbdownloader.net lalu tempelkan tautan pada kolom yang tersedia. Pilih opsi Go, video akan terunduh.

6. Savefrom.net

Pakai situs Savefrom. Caranya buka Facebook-mu, lalu cari video yang hendak diunduh. Copy link video tersebut di laman savefrom.net. Pilih opsi unduh MP4, video akan terunduh.

7. Video downloader for Facebook by InShot Inc

Kamu juga bisa pakai video Downloader for Facebook by InShot Inc. Keutamaannya kamu bisa memilih berbagai kualitas video yang diinginkan.

8. Videoder

Nah, kamu juga bisa memakai Videoder guna mengunduh Facebook. Caranya masuk ke akun Facebook, kemudian cari video yang hendak diunduh. Pilih opsi unduh tunggu proses unduhan kelar.

9. FastVid

Kamu bisa pakai aplikasi Fastvid guna mengunduh video di Facebook. Caranya unduh dulu aplikasi FastVid. Lalu masuk akun Facebook. Kemudian cari video yang hendak diunduh kemudian klik unduh.

10. My video downloader for Facebook

Kamu juga bisa pakai My Video Downloader For Facebook. Caraya buka aplikasi dan klik opsi Login. Lalu kamu masuk ke akun Facebook, pilih video yang akan diunduh. Klik opsi download, tunggu sampai selesai.

(DRM)