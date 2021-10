JAKARTA - PUBG mobile berkolaborasi dengan KartRider Rush+, sebuah online multiplayer racing game asal Korea Selatan untuk menghadirkan item-item yang identik dan unik dari KartRider, ke dalam medan pertempuran PUBG MOBILE hingga 31 Oktober 2021.

"Pembaruan dan inovasi yang berkelanjutan adalah hal yang selalu dikedepankan oleh PUBG Mobile untuk memberikan pengalaman baru untuk semua pemain," kata Jenny Zhuang, PUBG Mobile Marketing Manager SEA dalam keterangannya pada Jumat.

Item PUBG Mobile x KartRider Rush+ terdiri dari tiga macam Cute Bazzi set yaitu Red, Pink dan Panda.

Kemudian ada juga Cute Bazzi Backpack, Cute Bazzi Pan, serta Pink Cotton Dacia, mobil ikonik dari game KartRider yang hadir sebagai skin.

Exclusive item Kart Style tersedia dalam penawaran PUBG Mobile Lucky Crate yang bisa didapatkan dengan harga 50 UC untuk sekali buka, atau pemain bisa mendapatkan potongan harga dengan membuka 10 crates secara langsung dengan harga 450 UC.

Semakin banyak pemain membuka Crates, maka Lucky Value akan makin meningkat dan probabilitas mendapatkan special skin pun semakin besar.

KartRider Rush+ adalah game balap pada mobile yang merupakan bagian dari franchise dengan kisah terpanjang di genre game balap dan jutaan penggemar, khususnya di Asia.

Berasal dari Korea Selatan pada tahun 2004, game ini telah menampilkan sejumlah judul, lusinan sirkuit balap dengan grafis luar biasa, dan berbagai mode game. Selain itu, pemain dapat memilih dari berbagai kendaraan, pengemudi, termasuk helm unik dan semua jenis aksesori.

“Selain kerjasama dengan salah satu game paling terkenal dari Korea, KartRider Rush+, pada pembaruan PUBG MOBILE 1.6 akan ada lebih banyak kejutan yang akan kami berikan kedepannya," kata Jenny.

Kolaborasi antara PUBG Mobile dan KartRider Rush+ adalah bagian dari update versi 1.6 yang memperkenalkan konten dan mode permainan baru, Flower Menace.

Lebih dari itu, pada versi ini untuk pertama kalinya PUBG MOBILE membawa kembali tujuh mode permainan terfavorit dan terbaik kembali ke dalam game untuk bernostalgia: Vikendi map, Metro Royale: Reunion, Titans: Last Stand, Survive Till Dawn, Payload 2.0, Runic Power and the Infection Mode.

Pembaruan PUBG MOBILE Versi 1.6 telah tersedia di App Store dan Google Play Store.