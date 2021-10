SMARTPHONE Asus Zenfone 8 segera dirilis untuk umum. Produsen ponsel pintar asal Taiwan, Asus, pun sudah memberitahukan tanggal peluncurannya, yakni 15 Oktober mendatang. Dilaporkan, ponsel generasi terbaru ini akan memiliki kemampuan lebih cepat dan ringkas dari Zenfone lainnya.

"Zenfone 8 merupakan salah satu inovasi yang memang Asus ingin persembahkan untuk di tahun ini. Desainnya yang ringkas dan sangat pas di kantong menjadikan Zenfone 8 tidak hanya kebanyakan smartphone di pasaran saat ini," ungkap Asus Regional Director Southeast Asia, Jimmy Lin, saat sesi Sneakpeek Asus Zenfon 8 secara virtual, Jumat 8 Oktober 2021.

Asus Zenfon 8 juga memiliki performa kuat dengan penggunaan baterai yang jauh tahan lama sehingga konsumen tidak perlu khawatir saat menggunakan sepanjang hari. "Daya tahan baterai yang panjang menjadikan Zenfone 8 ini memberikan kemudahan bagi penggunaan yang tidak tertandingi untuk pemakaian sehari-hari," lanjutnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam hal ini, Asus Zenfon 8 memiliki ukuran yang cukup mini yaitu 5,9 inci. Meski begitu, teknologi yang ada di dalamnya sudah terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya yang menggunakan untuk melakukan berbagai aktivitas.

Asus Zenfon 8 juga sudah mendapat penghargaan dari Red Dot Award, sebuah ajang penghargaan desain internasional bergengsi dengan menganugerahi Zenfone 8 dengan Product Design Award di Red Dot Award 2021.

Smartphone berdimensi mungil ini sudah dilengkapi dengan berbagai senjata untuk memanaskan persaingan pasar gawai di Indonesia. Zenfon 8 sudah dibekali dengan dukungan Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile.

Kehadiran Zenfon 8 juga menjadi smartphone yang terkuat dengan fitur hingga 16 GB, 6400 Mbps LPDDR5 RAM yang 16 persen lebih cepat dari RAM standar. Guna makin menyempurnakannya, Asus memberikan smartphone ini 256 GB untuk daya memori yang lebih leluasa. Menjalani hari yang panjang dan menikmati gaya hidup yang dinamis tentunya perlu dukungan smartphone yang mampu melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Untuk menyempurnakan kebutuhan dari konsumen masa kini, Asus Zenfon 8 sudah dibekali dengan Kamera Sony pro-grade depan 12 MP, ditambah kamera belakang ganda yakni kamera utama 64 MP dan kamera ultrawide 12MP. Zenfone 8 telah menggunakan layar Samsung AMOLED 120 Hz yang dilindungi Corning Gorilla Glass Victus terbaru untuk pengalaman berselancar yang semakin responsif dan mulus.