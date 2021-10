CARA membuat link undangan zoom meeting dari PC dan ponsel sangat penting untuk diketahui saat ini.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19, banyak rapat dan kegiatan yang dilakukan secara online. Makanya perlu mempelajari cara membuat link undangan zoom meeting dari PC dan ponsel.

Nah, berikut ini cara membuat link undangan zoom yang bisa Anda lakukan. Langkah pertama, Anda perlu mengakses website Zoom di PC.

 

Lalu klik tombol Sign Up yang berada sudut kanan atas pada layar. Anda akan menemukan dua opsi saat akan membuat akun Zoom.

Bila Anda menggunakan Zoom untuk tujuan pekerjaan, disarankan untuk sign up menggunakan alamat email pekerjaan Anda. Langkah berikutnya, Zoom akan mengirimkan Anda email dengan link konfirmasi.

Klik pada link itu untuk menuju Sign Up Assistant Zoom dan masuk menggunakan kredensial Anda. Langkah selanjutnya, unduh aplikasi desktop / Zoom klien dari situs web Zoom untuk akses mudah.

Untuk memulai Zoom Meeting, Anda perlu log in menuju akun Zoom Anda. Arahkan kursor Anda di atas tombol 'Host a Meeting' di sudut kanan atas layar, dan pilih salah satu opsi berikut, With Video On, With Video Off dan Screen Share Only. Situs web akan mengarahkan Anda ke aplikasi Zoom dan memulai rapat.

Di sini, Anda dapat mengedit pengaturan rapat atau menyalin "URL Undangan" yang Anda kirim ke para peserta zoom meeting.

Bikin Undangan Zoom Meeting di Ponsel Kalau Anda menggunakan ponsel, maka pakai langkah berikut ini untuk membuat undangan zoom meeting. 1. Login menggunakan akun gratis atau premium 2. Pencet New Meeting letaknya di sebelah kiri atas 3. Usai masuk, lalu pencet Start a Meeting. Tunggu jaringan masuk ke cloud. Jika sudah tersambung cek tab para peserta, kemudian klik Invite 4. Anda bisa memilih pengiriman undangan via pesan teks biasa atau Gmail. Dicoba ya!