JAKARTA - Menyambut hari ulang tahun ke-32 MNC Group, Learning & Development MNC Group, Innovation Center dan MNC Portal Indonesia menyelenggarakan Webinar Series pada Rabu - Jumat, 3 - 5 November 2021.

Zoominar series tahun ini akan mengusung tema “MNC Tech Forum” ini menunjukkan MNC Group terus berinovasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia dan dinamis mengikuti perkembangan zaman melalui solusi yang dihadirkan produk-produk digital dari unit-unit bisnis MNC Group.

Acara ini akan menghadirkan para pembicara terkemuka di bidang IT. Mereka akan memberikan berbagai insight mengenai perkembangan IT dan dunia digital di masa depan. Menariknya, acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Rangkaian webinar ini berlangsung dalam tiga hari. Pada hari pertama webinar bertema Leading in the Digital Era yang membahas digital business model, organization development, digital process dan system technology development. Adapun, link registrasi hari pertama, yaitu https://bit.ly/MNCTechForumDay1.

Webinar hari kedua dengan tema The Future of Digital Existence dengan bahasan cyber security, AI/ML/data analytics, UI/UX, flutter update dan future prospect. Link pendaftaran hari kedua, yaitu https://bit.ly/MNCTechForumDay2.

Webinar hari ketiga mengusung tema Creator of the New Space, Berkreasi untuk Solusi di Era Digitalisasi dengan link pendaftaran hari ketiga, yaitu https://bit.ly/MNCTechForumDay3.

Pada webinar ini, panitia juga menyediakan hadiah menarik bagi para peserta.

“Di webinar ini akan dihadirkan pembicara yang berpengalaman dari masing-masing bidang di dunia digital. Dalam masa pandemi ini sangat penting untuk pengembangan di digital dan penyesuaian baik di skill set secara individu atau perusahaan,“ ujar Priyadi Susetya Irawan, Group ODTM & Learning Development Division Head MNC Group di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Priyadi menambahkan, acara ini tidak dipungut biaya agar banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT ke-32 MNC Group.

Priyadi berharap semoga dengan webinar ini bisa mengedukasi peserta mengenai perkembangan teknologi terkini sehingga mereka siap menyongsong masa depan yang cerah.

(amr)