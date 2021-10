ANGKA kasus kebutaan diprediksi melonjak tajam selama pandemi Covid-19, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

Salah satu penyebab terjadinya lonjakan kasus kebutaan adalah terhambatnya tindakan operasi untuk mengobati penyakit katarak selama pandemi Covid-19. Padahal, menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat Dr M Sidik, SpM(K), katarak merupakan penyebab kebutaan terbesar di Indonesia. 80 persen dari 1,6 juta orang yang mengalami kebutaan disebabkan oleh katarak.

“Saat ini pandemi masih berlangsung dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan berbagai tindakan, termasuk pengentasan gangguan pengelihatan dan kebutaan. Jadi, nantinya angka kebutaan mungkin kalau kita prediksi, itu bisa meningkat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia secara umum”, kata dr M Sidik Selasa (12/10/2021).

Dr M Sidik mengatakan, kebutaan karena katarak memerlukan tindakan operasi dan penderita katarak itu setiap tahun bertambah. Sementara itu, pengentasannya dengan cara operasi selama dua tahun ini sangat berkurang, karena pasien takut untuk datang ke rumah sakit, selain jumlah dokter juga terbatas.

Kebutaan dapat dijauhi sejak dini dengan rutin menjaga kesehatan mata. Coba pakai DR Hoom Eye Protector yang dapat membantu Anda menjaga kesehatan mata.

Beberapa masalah kesehatan mata yang dapat dibantu oleh DR Hoom Eye Protector adalah penglihatan tidak fokus dan kabur, timbulnya masalah fungsi mata akibat usia lanjut, mengurangi kantung mata dan warna hitam seputar mata, mata lelah atau berair akibat over use 5, mata tidak normal diakibatkan oleh sinar biru dari gadget, mata minus atau plus yang semakin bertambah, otot mata lelah sehingga sering berkedip, serta membantu penderita insomnia.

Dr Hoom Eye Protector direkomendasikan bagi semua kalangan sebab memiliki manfaat untuk memaksimalkan penglihatan mata dan otot pendukungnya, menyegarkan mata lelah, menyembuhkan mata berair, mengembalikan fungsi mata bagi lanjut usia, membantu mengurangi kantung mata dan warna hitam sekitar mata, membantu mengurangi mata minus atau plus, memaksimalkan fungsi organ-organ mata, membantu kecukupan oksigen untuk mata, membantu penderita insomnia untuk lebih cepat tidur, membantu rileksasi, serta menyegarkan pikiran yang lelah.

“Cegah kebutaan sejak dini dengan jaga kesehatan mata pakai DR Hoom Eye Protector. Produk ini direkomendasi bagi semua kalangan karena memaksimalkan penglihatan mata dan otot pendukungnya. Kami menyediakan produk-produk bermanfaat yang terjamin kualitasnya dan sudah teruji,” ungkap Vicky Irawan, Deputy Chief Officer eMSHOP.

Pastikan kita memiliki DR Hoom Eye Protector dari eMSHOP. Silahkan kunjungi www.emshop.id atau download applikasi eMShop di Play Store. Anda dapat melihat penawaran produk dan promo lainnya pada laman @officialrcti, @officialmnctv, @officialgtv dan tentunya di @emshop_officials .

eMShop, e-commerce yang berada di bawah MNC Group ini menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari terlengkap dan paling mengikuti tren dan minat masyarakat. Selain itu, eMshop juga memiliki keunggulan lain berupa jaminan kualitas produk original dan paket terlengkap dengan harga bersaing. Juga ada diskon pengiriman di seluruh Indonesia serta layanan service 24 jam yang dapat dihubungi di 1500887. Ikuti juga eMSHOP di media social: Facebook (@emshop.official), Twitter (@emshopofficial), Instagram (@emshop_officials), dan Tiktok (@emshop_official).

#emshop #mncecommerce #thebestonlinespecialtystore #lawancovid # DR Hoom Eye Protector

(hel)