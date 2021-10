CARA memindahkan aplikasi ke kartu SD perlu diketahui dan dipelajari. Ini dilakukan karena ukuran aplikasi semakin hari semakin besar.

Agar memori internal smartphone Anda tidak cepat sesak, Anda perlu memindahkannya ke kartu SD. Dengan demikian, Anda bisa menghemat ruang.

Sejatinya beberapa ponsel masih menyediakan kartu SD, sehingga bisa Anda maksimalkan. Lalu bagaimana cara memindahkan aplikasi ke kartu SD?

Dilasir dari Makeuseof, alih-alih punya penyimpanan internal dan eksternal yang ada sebagai ruang terpisah, Android memandang kartu tersebut sebagai perpanjangan dari memori internal.

Nah, Anda harus mengaturnya terlebih dulu. Kartu Anda akan dihapus dalam prosesnya. Jadi, pastikan Anda telah mencadangkan semua data yang dibutuhkan, caranya.

1. Masukkan kartu ke telepon Anda.

Saat pemberitahuan New SD Card muncul, ketuk Set Up.

2. Anda harus memilih bagaimana ponsel Anda harus menggunakan kartu tersebut.

Select Phone Storage di Android 9, atau Use as Internal Storage di versi yang lebih lama. Atau, buka Settings> Storage, ketuk kartu, ketuk tombol menu, dan pilih Storage Settings. Ketuk Format as internal.

3. Di layar berikutnya, tap Format SD Card, atau Erase and Format

Hal ini akan menghapus kartu Anda.

4. Di Android 9, Anda ditawarkan kesempatan untuk memindahkan konten, termasuk aplikasi ke kartu.

Ini juga menunjukkan kepada Anda berapa banyak ruang yang akan Anda hemat. Tekan Pindahkan Konten untuk menyelesaikan.

(DRM)