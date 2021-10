CATCHPLAY+ sebagai layanan streaming over the top OTT premium regional dan PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN (IPTV) sebagai grup media berbasis langganan terkemuka di Indonesia, telah sepakat untuk berkolaborasi dalam menyediakan konten berkualitas tinggi dan menjangkau lebih banyak pemirsa OTT Indonesia.

Mulai hari ini, Jumat, (22/10/2021), pelanggan berbagai platform MVN, termasuk Pay TV dengan satelit DTH (MNC Vision), serta penyedia IPTV & Broadband (MNC Play dan PLAYBOX), yang merupakan anak perusahaan MVN, dapat menikmati berbagai hiburan unggulan di CATCHPLAY+ langsung dari layar TV (melalui STB), aplikasi iOS/Android, PC, dan browser web seluler lainnya.

MNC Vision Networks memiliki lebih dari 12 juta pelanggan di beberapa unit bisnis mereka dan merupakan bagian dari MNC Media Group yang lebih luas. MNC Vision adalah pelopor TV berbayar DTH premium di Indonesia dan saat ini merupakan operator DTH pascabayar terbesar di Indonesia. Sementara itu, MNC Play adalah penyedia fixed broadband dan IPTV berbasis fiber yang mencakup 1,5 juta wilayah pemasangan dengan lebih dari 300.000 pelanggan hingga saat ini.

Kolaborasi dengan MVN merupakan terobosan strategis yang dilakukan CATCHPLAY+ di tengah pandemi. “Selain kemitraan yang telah terjalin dengan beberapa ISP, TV berbayar, dan operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia, kami sangat senang mengumumkan kolaborasi baru ini dengan MVN. Kami percaya pelanggan MVN, terutama penggemar film dan serial, akan menikmati blockbuster Hollywood terbaru dan serial drama internasional yang dengan bangga disediakan oleh CATCHPLAY+, banyak di antaranya eksklusif untuk Indonesia,” ujar Daphne Yang, CEO CATCHPLAY Group di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Persembahan konten-konten terbaru CATCHPLAY+ bulan ini meliputi A Quiet Place 2, The Conjuring 3, GI Joe: Snake Eyes, The Superdeep, Godzilla VS Kong, Suicide Squad, Spiral: From The Book of Saw, Wrath of Man, Wonder Woman 1984, Mortal Combat, serial BBC First, dan favorit penonton lokal seperti Bebas, serta ratusan judul baru yang ditambahkan setiap bulannya.

Ade Tjendra, CEO MVN menambahkan, sebagai grup media berbasis langganan terbesar dan terlengkap di Indonesia, MVN berkomitmen untuk selalu memberikan hiburan berkualitas terbaik kepada pelanggannya.

“Kami dikenal terus menghibur warga Indonesia dengan menyediakan konten multi-genre terkemuka di pasar dan kami semakin memperluas jangkauan kami ke pengguna digital di Indonesia melalui Vision+, platform OTT kami,” jelas Ade.

“Kami menyambut positif kerja sama dengan CATCHPLAY+ untuk memperkaya pengalaman menonton pelanggan kami dengan pilihan judul film yang lebih luas sehingga kami dapat memperkuat posisi kami sebagai ‘The Real Movies Spot for Movie Mania’,” tambah Ade.

Dengan tambahan CATCHPLAY+, MVN menghadirkan rangkaian lengkap genre film kepada pelanggan, dari film-film Bollywood hingga Hollywood. Pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan PLAYBOX sekarang dapat menikmati promo peluncuran spesial, diskon hingga 30% untuk semua paket dan akses tambahan ke judul Single Rental.

Untuk menikmati konten CATCHPLAY+ melalui MNC Vision, MNC Play, dan PLAYBOX, pelanggan dapat memilih berbagai paket bulanan Movie Lovers Basic Plan CATCHPLAY+, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan yang dibundel dengan paket MVN. Penawaran khusus tersedia selama periode promosi peluncuran.

Selain paket Movie Lovers Basic, pelanggan juga dapat memilih Single Rental, di mana pelanggan dapat menyewa film terbaru pilihannya dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp22.000 (belum termasuk pajak) per judul. Setiap akun pelanggan CATCHPLAY+ dapat digunakan di lima perangkat terdaftar dan memenuhi syarat untuk menonton di dua perangkat secara bersamaan (menonton secara bersamaan), termasuk PC, smartphone, tablet, dan televisi. Ini adalah solusi sempurna untuk menonton dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, kerabat, atau teman. Untuk diketahui, CATCHPLAY adalah salah satu perusahaan konten dan teknologi paling mutakhir di kawasan yang bisnisnya meliputi distribusi konten, produksi, dan layanan digital. Proyek konten internasionalnya baru-baru ini mencakup pembiayaan film-film Hollywood di samping produksi bersama film dan serial drama regional. CATCHPLAY+, layanan streaming perusahaan yang diluncurkan pada tahun 2016, sekarang beroperasi di Taiwan dan Asia Tenggara dengan menawarkan pengalaman pengguna premium dan penawaran konten yang mencakup film Hollywood, film independen, dan serial drama berkualitas selain kemitraan bermerek dengan HBO GO (Taiwan) dan BBC First (Taiwan & Indonesia). Pada tahun 2020, perusahaan memperluas lebih jauh ke hulu dan mendirikan SCREEN-WORKS ASIA untuk menghasilkan konten asli premium untuk pemirsa internasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa masuk ke www.catchplay.com. Seperti diketahui, sejak didirikan pada tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi grup investasi terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Founder dan Executive Chairman, Hary Tanoesoedibjo, MNC Group memiliki 4 investasi strategis: media, jasa keuangan, perhotelan hiburan dan e-commerce serta bisnis digital lainnya. MNC Vision Networks atau MVN, adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia. Perseroan menyediakan TV berbayar, pengoperasian jaringan broadband, dan OTT melalui MNC Vision, K-Vision, MNC Play, PLAYBOX, dan Vision+. Terakhir, Vision Pictures, unit bisnis yang dimiliki sepenuhnya oleh MVN, memproduksi konten asli untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.