KINI PeduliLindungi menjadi salah satu aplikasi penting yang mesti ada di HP. Sebab untuk bisa masuk ke tempat publik seperti mall meski menggunakan aplikasi ini.

Namun, ada kalanya aplikasi ini bermasalah dan sulit untuk dibuka aksesnya, terutama untuk bagian scan barcode.

Jika hal ini terjadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Apa saja? Dikutip dari unggahan Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika, berikut tips saat sulit scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi.

1. Log in secara berkala. Log in lalu log out secara berulang. Aplikasi akan memberikan respons secara otomatis, sehingga fitur QR Code akan berfungsi.

2. Bersihkan data cache di HP. Hapus data cache agar ruang penyimpanan kembali kosong.

3. Menutup aplikasi di background. Pastikan jika tidak ada aplikasi lain yang sedang berjalan di background sebelum melakukan scan barcode.

4. Perbarui aplikasi. Ini penting untuk mengecek secara rutin pembaruan software. Lakukan update aplikasi PeduliLindungi ke versi paling baru.

(DRM)