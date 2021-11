JAKARTA - Mark Zuckerberg telah resmi mengganti nama Facebook Inc menjadi Meta Platform Inc. Perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Seperti dilansir dari NHR, Meta Platforms Inc disebut Meta saja nama singkatnya. Sejatinya kata Meta berasal dari bahasa klasik Yunani, yang berarti melampaui.

Perubahan ini mencerminkan fokus raksasa teknologi ini untuk membangun dunia virtual baru. “Misi kami tetap sama untuk menyatukan manusia. Aplikasi kami juga tidak berubah, kami masih menjadi perusahaan teknologi untuk menghubungkan antar manusia,” kata Mark Zuckerberg, Kamis lalu.

Berikut perjalanan Facebook hingga bertransformasi berganti nama menjadi Meta:

- 4 Februari 2004

Dimulai pada 4 Februari 2004, Mark Zuckerberg merilis situs thefacebook.com

- Mei 2005

Facebook mendapat suntikan dana dari Accel Partners sebesar 12,7 juta dollar AS

- 9 April 2012

Pada 9 April 2012, Facebook mengakuisisi Instagram dengan biaya 1 miliar dollar AS

- 18 Mei 2012

Lalu 18 Mei 2012, Facebook melantai di pasar modal dengan total valuasi 104 miliar dolar AS

- 19 Februari 2014

Facebook mengakuisisi WhatsApp dengan biaya 19 miliar dolar AS

- 25 Maret 2014

Kemudian pada 25 Maret 2014, Facebook mengakuisisi Oculus VR, perusahaan yang bergerak di virtual realty service

- 28 Oktober 2021

Mark Zuckberberg resmi mengganti nama Facebook menjadi Metaverse

Logo Meta yang berwarna biru dan mirip sebenarnya lebih mirip dengan lambang infinite, yang maknanya tak terhingga atau melampaui batas. Mungkin ini sesuai dengan misi Meta yang menjadi platform agar menjadi sebuah platform digital yang melampaui batas ruang dan waktu. Mark menjelaskan, meskipun nama Facebook telah diganti, hal tersebut tidak akan membuat orang untuk berhenti menggunakan media sosial yang dinaungi oleh Meta. Meski menjadi Meta, perusahaan raksasa teknologi tersebut juga tidak mengubah struktur perusahaan.