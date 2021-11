Jakarta- Epson kembali memperkenalkan produk terbarunya yakni Epson EcoTank L-Series and SureColor-F130. Kedua series tersebut merupakan printer dengan tangki tinta yang dapat memproduksi hasil cetak halaman tinggi dengan biaya perawatan yang rendah.

Acara yang berlangsung secara virtual tersebut dihadiri oleh Director PT. Epson Indonesia Ishii Hidemasa Managing, Managing Director PT. Epson Indonesia Muto Yusuke, Head of Marketing Division PT. Epson Indonesia Riswin Li, Head of Finance & Corporate Services PT. Epson Indonesia M. Husni Nurdin, Senior Manager of Consumer & Retail Development Department PT. Epson Indonesia Syahrizal Apriyanto , Senior Manager of Commercial and Industrial Business PT. Epson Indonesia Lina Mariani, dan Manager of Marketing Communications and Public Relations PT. Epson Indonesia Nolly Dhanurendra.

Dalam kesempatan tersebut Syahrizal Apriyanto selaku Senior Manager of Consumer & Retail Development Department PT. Epson Indonesia mengatakan sejak pertama kali model EcoTank diluncurkan di indonesia pada tahun 2010 lalu diikuti oleh kawasan Asia tenggara, EcoTank terus mendapatkan popularitasnya baik di negara berkembang maupun negara maju dan saat ini sudah berkembang ke lebih dari 160 negara di seluruh dunia.

"Hingga hari ini EcoTank sudah terjual lebih dari 60 juta unit di seluruh dunia. Pengakuan inui bukan hanya bukti bagi Epson tapi juga menceminkan kepercayaan seluruh partner dan media kepada kami selama bertahun-tahun," ucapnya.

Jajaran produk EcoTank yang di luncurkan hari ini memiliki 11 produk antara lain, dari seri entri serta dua model baru untuk series bisnis. Epson percaya berbagai model EcoTank akan terus menjadi pendorong utama penjualan di marketnya masing-masing untuk memunuhi kebutuhan dan persyaratan pengguna yang berbeda-beda.

" Printer EcoTank memiliki kemampuan mencetak halaman yang tinggi sehingga pengguna dapat mendapatkan biaya operasional yang rendah dan kualitas cetak yang tinggi," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Epson terus memprioritaskan biaya cetak perhalaman yang rendah dan total biaya kepemilikan yang rendah sebagai manfaat utama bagi pengguna. Selain itu, printer ini juga terus meningkatkan elemen kecepatan di berbagai produknya.

"Untuk seri entri yaitu seri L1, L3 dan L5000 yang paling Anda kenal, kini hadir dengan kecepatan cetak hingga 10 ipm untuk cetak hitam dan 5 ipm untuk cetak warna. Seri menengah L 6200 hadir dengan kecepatan cetak 15,5 ipm untuk hitam dan 8,5 ipm untuk warna. Lalu model seri L 6400 bisnis unggulan kami akan hadir dengan kecepatan cetak hingga 17 ipm untuk hitam dan 9,5 ipm untuk cetak warna," ujarnya.

Epson percaya berbagai produk yang berbeda akan memenuhi kebutuhan pengguna dan market yang berbeda berdasarkan prilaku cetak di masing-masing. Selain itu dengan produk Epson yang memiliki teknologi bebas panas dapat menghasilkan hasil cetak yang stabil.

Lina Mariani Senior Manager of Commercial and Industrial Business PT. Epson Indonesia mengatakan Epson Indonesia meluncurkan printer sublimasi pertama kalinya tepat delapan tahun yang lalu untuk mencetak kain dengan kandungan poliester secara digital. Produk sublimasi printing sediri dapat diterima dengan baik di indonesia.

"Saat ini Epson menjadi pilihan nomor satu printer dye sublimasi di Asean dan begitu juga di Indonesia. Hal ini tentu saja bukan hanya pencapaian bagi Epson namun juga hasil suport dan kerjasama yang baik dari Anda," katanya.

Tujuan diluncurkannya Epson SureColor SC-F130 adalah untuk memberikan solusi sublimasi dengan tinta asli Epson. Printer sublimasi dengan ukuran A4 ini akan melengkapi produk line up untuk Epson Sublimasi printer. Tak hanya itu saja, Epson SureColor SC-F130 menjadikannya sangat cocok untuk menghasilkan barang promosi dan personal seperti mug, gantungan kunci, penutup telepon, dan barang dagangan kecil lainnya serta mampu memenuhi kebutuhan para produsen tekstil yang ingin membuat produk pesanan seperti topi, celemek, lanyard, bantal kecil dan masih bayak lagi.

"Kami yakin produk ini akan menjawab permintaan pasar akan mesin sublimasi ukuran kecil untuk memenuhi para pelaku industri mikro dan kecil di tanah air," katanya.

Rangakaian produk sublimasi Epson mulai dari F130 ukuran A4, kemudian ada ukuran 24 inch dengan tipe F530 dan F531, ukuran 44 inch dengan tipe F6330, lalu pada ukuran 64 inch terdapat tipe F7270, F9430, F 9430H dan ukuran yang terbesar 76 inch terdapat tipe F 10030 dan F 10030 H. Epson SC-F130 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi & Wi-Fi Direct (Wireless), 2.4 LCD screen yang tidak bisa ditemui pada printer modifikasi dan rak depan untuk memudahkan pengaturan rak kertas.

"Printer ini memiliki kapasitas cetak tinggi dengan target cetak 15000 lembar ukuran A4 yang tentu saja lebih tinggi daripada printer modifikasi. Garansi Epson selama satu tahun atau 6000 lembar hingga pengguna printer ini akan lebih nyaman menggunakan mesinnya," ujarnya.

Epson SureColor SC-F130 dilengkapi dengan kapasitas tinta besar 140 ml untuk setiap warnanya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi frekuensi penggantian tinta dan juga biaya operasional. (CM)

(Wid)