JAKARTA - WhatsApp dikabarkan tengah mengerjakan fitur status "last seen" atau "Terakhir dilihat" pada layanannya bisa disembunyikan secara spesifik oleh pengguna dari beberapa orang di kontaknya.

Layanan itu tengah diujicobakan di Android selama beberapa bulan terakhir dan kini sudah memasuki tahapan program beta.

Mengutip GSM Arena, Jumat, jika program beta dinyatakan berhasil maka tidak lama lagi semua orang yang menggunakan WhatsApp di Androidnya bisa menggunakan fitur baru tersebut.

Baca Juga: Tips Ganti Nomor WhatsApp Tanpa Hilang dari Teman, Gak Perlu Japri Satu Per Satu!

Baca Juga:  WhatsApp Rilis 2 Fitur Baru, Ngobrol Jadi Lebih Seru!

Meski demikian belum pasti kapan fitur itu akan diluncurkan secara resmi mengingat WhatsApp sangat berhati- hati ketika menambahkan sebuah fitur pada layanannya.

WhatsApp hanya akan memberikan fitur tambahan ketika fitur tersebut dinilai sudah sangat stabil.

 Adapun nantinya akan ada empat pilihan siapa yang dapat melihat status "last seen" anda, mulai dari "everyone/semua orang", "My Contact/ kontak saya", lalu ada pilihan "My Contact Except/kontak saya kecuali..", dan "Nobody/Tidak satu orang pun".

Tentu ketika anda menyembunyikan status "last seen" anda di WhatsApp pada kontak tertentu, maka anda tidak dapat melihat status "last seen" kontak yang bersangkutan.

(amr)