JAKARTA - JUMBO dan KANCIL, Visinema kembali memperkenalkan karya terbaru animasi mereka yang akan datang. Tidak main-main, untuk mewujudkannya, Visinema membentuk lini khusus untuk memproduksi film-film animasi berkualitas, yakni Visinema Animation dan studio Afterlab.

Dua lini animasi tersebut berada langsung di bawah Visinema Kids and Family. President of Visinema Kids and Family, Anggia Kharisma mengatakan fokus utamanya adalah konsisten memberikan konten dan karya terbaik untuk anak dan keluarga Indonesia juga para pecinta film Indonesia.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan Film Animasi yang merupakan medium yang sangat menarik untuk kami kulik lagi, berkolaborasi dengan para animator Indonesia yang luar biasa berbakat juga dengan meningkatkan kualitas teknologi Animasi yang terdepan untuk dapat unggul dalam setiap aspek teknis juga kreatifnya.

“Besar harapan saya kekuatan cerita dan karakter di dalam karya kami bisa memberikan hiburan juga memiliki relevansi sehingga membekas di hati calon para penontonnya nanti,” ungkap Anggia.

Respon Positif untuk Visinema Animation dan First Look JUMBO Disutradarai oleh Ryan Adriandhy yang juga menjabat sebagai Head of Animation Development di Visinema Animation, pekan lalu Visinema Animation merilis first look JUMBO yang kemudian menuai beragam respon positif.

Salah satunya datang dari akun @henzkaiop di media sosial Instagram, yang menyampaikan rasa terima kasihnya pada Visinema. “Terima kasih Visinema sudah berhasil menjadi pionir studio animasi terkeren dan terniat. Hal itu membuka jalan untuk perkembangan animasi Indonesia.”

Senada dengan unggahan tersebut, akun @RylieDestany mengungkapkan kegembiraannya di kolom komentar Youtube Visinema, “Sebagai pecinta animasi, saya seneng banget ada animasi anak bangsa dengan genre adventure fantasi animasi seperti ini.”

Ada juga komentar dari akun @paradigmafilm yang mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk menyaksikan film JUMBO. “Kalo lihat dari kesuksesan NUSSA kemarin, kayanya bakalan kece juga nih. Gak sabar lihat karyanya Visinema Animation!”

Afterlab dengan KANCIL Lini animasi Visinema berikutnya, studio Afterlab, merilis first look film Panjang pertamanya yang berjudul KANCIL. Memperkenalkan setting dunia luar angkasa, film KANCIL mengusung genre science-fiction & adventure ditambah dengan tema superhero yang digabungkan dengan inpirasi lokal. Dalam first look-nya, KANCIL menerbangkan para penonton ke luar angkasa. Kita diajak menyaksikan lautan meteor, pasukan berseragam besi, serta potongan adegan pertarungan KANCIL menggunakan suit futuristic berwarna kuning melawan monster robot dengan auman mengerikan. Diangkat dari webcomic yang memenangkan penghargaan berjudul Si Kancil, upaya studio Afterlab dalam memepersembahkan film KANCIL dipercaya dapat memberikan nuansa baru di industri animasi Indonesia.