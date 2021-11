TWITTER dilaporkan akan memperluas akses data secara gratis bagi pengembang aplikasi. Ini untuk membantu pengembang perangkat lunak membuat alat dan produk yang dapat mempromosikan percakapan daring yang lebih aman.

Sebagaimana dilaporkan Reuters, Selasa (16/11/2021), pengembang aplikasi dapat mengakses data hingga 2 juta cuitan per bulan tanpa biaya melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).

Baca juga: Twitter Perluas Layanan Berbayarnya di AS dan Selandia Baru

Head of Product for the Developer Platform Twitter Amir Shevat mengatakan perusahaan mengubah kebijakan API untuk memungkinkan penggunaan yang lebih banyak.

Ia juga mengatakan, langkah memperluas akses tersebut merupakan bagian dari upaya Twitter untuk mendesentralisasikan perusahaan, bertujuan memberikan pengguna lebih banyak kontrol atas konten apa yang mereka lihat di Twitter.

Baca juga: Instagram Kembali Rilis Fitur Preview di Twitter

Upaya untuk meningkatkan akses ke pengembang tersebut juga muncul saat algoritma konten Twitter dan perusahaan media sosial lainnya diawasi secara global karena memiliki kemungkinan untuk menyebarkan informasi yang salah. Baca juga: Kini Pengguna iOS Bisa Pakai Fitur Twitter Super Follow Contoh aplikasi yang dikembangkan menggunakan data Twitter di antaranya Block Party, didirikan oleh Tracy Chou, yang memungkinkan pengguna Twitter menyaring konten yang tidak ingin mereka lihat. Ada pula aplikasi buatan insinyur Janique-ka John yang memungkinkan pengguna lebih mudah mencari Twitter Spaces. Demikian dikutip dari Antara. Baca juga: Begini Pendapat Bos Twitter soal Ide Metaverse Facebook