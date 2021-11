PLATFORM audio digital Spotify mengatakan, para kreator perempuan aktif dalam meramaikan peningkatan tren podcast di layanannya di Indonesia.

Mengutip keterangan resminya pada Kamis, Spotify mengatakan industri podcast juga telah menunjukan peningkatan signifikan dalam jumlah podcaster yang membuat konten untuk memenuhi permintaan pendengar.

Spotify memiliki lebih dari 3,2 juta judul podcast dalam platformnya, sebuah lompatan besar dari sebelumnya yang hanya kurang dari 500 ribu podcast pada 2019.

Head of Studios at Spotify SEA Carl Zuzarte mengatakan, orang-orang dengan latar belakang dan identitas yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dengan podcast.

"Sebagai sebuah format, podcast mampu menyamakan kedudukan perempuan dalam industri yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, dengan meminjamkan kekuatan audio kepada siapa saja yang memiliki ide untuk dibagikan," kata Carl.

"Semua orang dapat membicarakan topik yang mereka minati, berbagi perspektif, siapapun mereka dan berhubungan dengan mereka yang memiliki minat yang sama. Podcast menyediakan ruang aman bagi semua untuk mengekspresikan pandangan, nilai dan perspektif mereka hingga mereka dapat didengar," imbuhnya.

Kreator Nadhifa Allya Tsana menjelaskan, ia melihat podcast sebagai platform yang berpengaruh untuk membagikan perspektif perempuan kepada dunia.

"Podcast menghilangkan batasan-batasan serta aturan yang kita temui dalam platform tradisional, yang telah berperan dalam membatasi suara perempuan selama beberapa dekade," kata Tsana.

"Tetapi podcast berbeda. Ia tak memiliki batasan—para kreator dapat menentukan kapan, apa, bahkan berapa lama mereka ingin mendiskusikan topik yang berarti bagi mereka," imbuhnya.

Tsana adalah contoh yang baik bagaimana para podcaster perempuan mengambil alih kendali dalam kancah podcast. "Rintik Sedu" merupakan podcast solo yang paling banyak didengarkan di Spotify di Indonesia, yakni sebanyak 38 juta kali dan terus bertahan pada posisi nomor 1 dalam Spotify Indonesia Charts sejak Januari 2021.

Podcast Original Spotify terbarunya, “Kuas, Kanvas dan Bulan Kesepian” menjadi Podcast Original Indonesia pertama yang akan dirilis musim keduanya di Spotify pada 27 Oktober 2021.

Adapun beberapa podcast yang diinisiasi oleh wanita lainnya antara lain "NKCTHI: Surat Dari Awan", yang diampu oleh aktris Rachel Amanda; "Bisik-bisik Senada" karya tiga penyanyi Indonesia yaitu Fatin Shidqia, Ghea Indrawari, dan Ayuenstar; "HYPEBESTIE" yang menyatukan tokoh-tokoh inspiratif seperti Sarra Tobing, Canti Tachril, dan Hadi Sylvester.

Lalu, "Happy Go Go" acara obrolan komedi yang dipandu oleh dua komedian pendatang baru, Mimin dan Kimau dan akan ditemani Siva Aprilia; dan "Cape Mikir with Jebung" yang dipandu oleh penyanyi Jebung.

(DRM)