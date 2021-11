MALAM penghargaan Indonesian Esports Awards sebagai malam apresiasi bagi para insan esports di Indonesia kemarin berlangsung tak hanya meriah namun juga begitu berkesan. Setelah melalui proses voting, beberapa nama insan esports tetap berhasil mempertahankan prestasinya.

Pro Team Esports Terfavorit kembali didapatkan oleh RRQ, Ikhsan Lemon berhasil bertahan sebagai Pro Player Games Esports Terfavorit. Tak hanya Lemon, Bro Pasta juga berhasil mempertahan posisinya sebagai Caster Esports Terfavorit.

Mobile Premiere League juga kembali terpilih oleh masyarakat sebagai Turnamen Esports Publisher Terfavorit. Free Fire pun kembali mengukuhkan posisinya sebagai Games Esports Terfavorit di Indonesia.

Ada yang bertahan ada juga yang baru. Nama – nama baru pemenang dari berbagai nominasi pun bermunculan, seperti Celebrity Gamer Terfavorit tahun ini dipegang oleh Natasha Wilona, Celebrity Team Esports Terfavorit didapatkan oleh GPX, Content Creator Gaming Terfavorit tahun ini berhasil didapatkan oleh Windah Basudara, Coach Esports Terfavorit diamankan oleh Acil dan untuk posisi Turnamen Esports Non Publisher Terfavorit tahun ini diberikan kepada Dunia Games.

Dengan adanya apresiasi tinggi terhadap insan – insan esports di Indonesia, hal ini merupakan bukti kuat antusiasme masyarakat luas di Indonesia terhadap dunia esports terbukti begitu tinggi.

“Hal yang menarik adalah, unique voters daripada Indonesian Esports Awards di tahun ini melonjak tujuh kali lipat dibanding tahun lalu” jelas Valencia Tanoesoedibjo selaku Managing Director GTV.

Ke depannya GTV tetap berkomitmen untuk terus membantu dan mendukung kemajuan esports di Indonesia. Bisa dipastikan acara Indonesian Esports Awards akan kembali dilaksanakan tahun depan.

“Pastinya, karena antusiasme masyarakat semakin meninggi, kita lihat opportunity kedepannya untuk bertumbuh lagi ya kedepannya. Jadi pastinya, tahun – tahun ke depannya akan ada lagi,” tambahnya.

Pangsa yang terus meningkat dan menjanjikan menjadikan ranah esports berpotensi sangat besar untuk dijadikan profesi maupun peluang baru bagi masyarakat Indonesia.

“Opportunitynya masih sangat banyak. Per tahun ini diperkirakan jumlah gamer di Indonesia mencapai 50 juta orang, dan diprediksi di tahun 2025 bisa mencapai 100 juta orang, which is sangat besar peluangnya untuk anak-anak muda dan antusiasme gaming dan esports industry ini” jelas Valencia Tanoesoedibjo (18/11/21).

