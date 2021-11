PENYANYI cantik Adele telah meminta pihak platform streaming Spotify untuk menghapus salah fitur shuffle dari halaman albumnya. Menanggapi hal itu, Spotify pun akhirnya mengabulkan permintaan pelantun lagu Someone Like You tersebut.

Melalui akun Twitter pribadinya, Adele mengucapkan terima kasih kepada Spotify karena telah mengabulkan permintaannya. Karena menurutnya, setiap album dan karya seni artis itu bercerita, sehingga ketika fitur shuffle itu dihapuskan pendengar bisa mendengar cerita secara berurutan.

“Ini adalah satu-satunya permintaan yang saya miliki di industri kita yang terus berubah! Kami tidak membuat album dengan sangat hati-hati dan memikirkan daftar lagu kami tanpa alasan," tulisnya dalam tweet yang dikutip melalui Pink Villa, Senin (22/11/2021).

“Setiap album dan karya seni setiap artis itu seperti bercerita. Cerita kami harus didengarkan seperti yang kami maksudkan. Terima kasih Spotify telah mendengarkan," lanjut cuit pelantun Hello itu.

Menanggapi komentar, Spotify memuji Adele dan menulis, "Apa pun untukmu," dengan beberapa emotikon yang tulus.

Seperti diketahui, Adele baru saja merilis album studionya yang berjudul 30 pada 19 November 2021, dan album tersebut telah masuk chart di situs dan chart streaming utama. Tidak sedikit dari penggemar yang memberikan tanggapan positif terhadap album barunya.

Bahkan, pakar industri juga telah menilai positif dan memberikan pujian terhadap penyanyi berkebangsaan Inggris itu karena berani dan emosional dalam album barunya.

Dengan perubahan baru di Spotify, ini berarti penggemar tidak akan dapat mengacak lagu di layanan streaming dan harus menelusuri lagu dalam urutan kronologis dari daftar lagu.

"Dan saya benar-benar berpikir bahwa beberapa lagu di album ini benar-benar dapat membantu orang, benar-benar mengubah kehidupan orang. Dan saya pikir lagu seperti Hold On bisa benar-benar menyelamatkan beberapa nyawa. Saya benar-benar melakukannya," pungkas Adele dalam wawancara dengan Zane Lowe dari Apple Music.

