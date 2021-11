PENYANYI cantik Selena Gomez kini meluncurkan platform bernama Wondermind yang berfokus pada kesehatan mental dan pembangunan komunitas.

Menurutnya, latar belakang dirilisnya platform Wondermind untuk mempromosikan masalah kesejahteraan mental dan menghilangkan stigma negatif terhadap masalah kesehatan mental.

Menurut laporan Pink Villa, platform Wondermind sendiri merupakan kolaborasi dari Selena Gomez dengan sang ibu Mandy Teefey, serta pendiri dan CEO The Newsette, Daniella Pierson.

Ketiga wanita ini telah berjuang dengan kesehatan mental dan menyadari tidak ada platform untuk mendukung dan mendorong orang-orang yang berusaha mencapai kesejahteraan mental mereka.

"Tidak peduli seberapa sedih atau bingungnya Anda, kami juga pernah ke sana. Jadi, kami menciptakan ruang untuk menyelesaikan semuanya setiap hari dengan percakapan jujur, alat fisik, konten harian, dan masyarakat yang mendukung,” kata platform Wondermind.

"Kami masing-masing memiliki perjuangan kesehatan mental kami sendiri, dan kami menyadari tidak ada tempat yang inklusif, menyenangkan, dan mudah di mana orang dapat berkumpul untuk mengeksplorasi, mendiskusikan, dan menavigasi perasaan mereka. Jadi kami menciptakannya," bunyi pernyataan mereka.

Gomez telah menjadi aktivis untuk kesehatan mental untuk waktu yang lama. Dia juga secara terbuka membahas fakta bahwa dia menderita gangguan bipolar.

Situs web yang baru diluncurkan juga dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah podcast dan mewawancarai selebriti tentang perjalanan kesehatan mental mereka.

Inisiatif pelantun lagu Lose You To Love Me ini bertujuan untuk memberikan kebugaran mental. Dalam video sambutan yang diunggahnya ke dalam media sosial instagram pribadinya, Gomez juga mengatakan bahwa orang-orang gangguan mental tidak sendirian.

"Saya sangat senang dengan Wondermind karena saya ingin ada tempat di mana orang-orang berkumpul dan memahami bahwa mereka tidak sendirian," pungkasnya.

(DRM)