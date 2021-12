JAKARTA – Ada kejutan baru untuk pengguna Vision+, terutama penggila game. Vision+ sebagai platform streaming terkemuka mengembangkan fiturnya dengan merambah ke dunia game.

Sejauh ini, Vision+ telah memiliki total ragam konten film dan series video on demand 16.000+ jam tayang, ratusan channel lokal, internasional, dan premium, serta deretan originals dengan judul baru setiap bulan.

Memperkaya pilihan hiburannya dengan ingin menantang para gamers, Vision+ merilis Games+ dengan berbagai game-game seru di dalamnya. Game yang ada pada Games+ bisa menjadi alternatif hiburan untuk menemani hari-hari pengguna yang bisa dimainkan kapan pun dan di mana pun.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengungkapkan bahwa Vision+ ke depannya tidak hanya menjadi platform streaming tetapi juga menyediakan fitur-fitur yang membantu memudahkan berbagai aspek kehidupan pengguna.

“Sesuai dengan tagline Happiness, Anytime, Anywhere! serta dedikasi kami sebagai platform hiburan dengan layanan konten lengkap dan berkualitas, Vision+ kini hadir dengan tambahan hiburan berupa game-game seru di fitur Games+,” ujarnya.

Lebih lanjut Clarissa menyebutkan, Vision+ akan terus mengembangkan aplikasinya ke depannya sehingga Vision+ tidak hanya dapat menghibur melalui konten film dan series, tetapi juga dengan alternatif hiburan lainnya seperti Games+ ini.

“Selain itu kami juga tengah mengembangkan Vision+ lebih jauh lagi dengan visi platform ini akan menjadi all in one platform yang menyediakan berbagai fasilitas yang membantu di berbagai aspek kehidupan pengguna,” pungkas Clarissa.

Ada berbagai pilihan game yang tersedia di fitur Games+ seperti Barbecue Slice, Road Rush, Jump Cube, Free Kick, Kniveman, Tribal Raid, Jungle Swing, Climber Ninja, Vampire Feast, Cake Slider, Dunk Shot, Pick Eat Up, dan Tank Battle. Semua game tersebut dapat dimainkan di platform Vision+ secara gratis!

Tertarik dan merasa tertantang memainkan game di Games+? Mainkan game-game seru dari Games+ di Vision+ dengan mengunjungi website www.visionplus.id atau download aplikasi Vision+ di Playstore atau Appstore di sini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! #VisionPlus #Games+

