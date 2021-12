SEBUAH laporan terbaru mengungkap bahwa tak sedikit orang menganggap memantau pasangan secara diam-diam adalah hal yang wajar.

Survei tersebut dilakukan oleh Kaspersky dan Koalisi Melawan Stalkerware terhadap lebih dari 21.000 partisipan di 21 negara tentang sikap pengguna terhadap privasi dan penguntitan digital dalam hubungan pribadi.

 

Hasilnya, 30 persen responden beranggapan memantau pasangan diam-diam adalah wajar. Sementara, 70 persen responden menganggap memantau pasangan tanpa persetujuan adalah hal yang tidak dapat diterima.

Dalam keterangan tertulis Kaspersky, Selasa (7/12/2021), dari mereka yang membenarkan kegiatan menguntit karena alasan tertentu, hampir 64 persennya memantau pasangan jika pasangannya tidak setia, 63 persen memantau jika terkait keselamatan mereka, dan 50 persen setuju memantau saat pasangan terlibat dalam kegiatan kriminal.

Mereka yang membenarkan stalking diam-diam terhadap pasangan secara umum berada di Kawasan Asia Pasifik (24 persen), Eropa (10 persen), dan Amerika (8 persen).

Selain itu, dalam laporan Digital Stalking in Relationship Kaspersky mengungkap, 15 persen responden di seluruh dunia diminta pasangannya untuk menginstal aplikasi pemantauan.

Sayangnya, dari angka tersebut 34 persen responden menyebut pernah mengalami pelecehan dari pasangannya.

Research & Development Manager European Network for the Work with Prepetrators of Domestic Violence Berta Vall Castello mengatakan, tidak ada yang membenarkan segala tindakan melakukan kontrol atas pasangan, meski sehubungan dengan dugaan perselingkuhan.

"Kampanye preventif yang menangani masalah kontol koersif, kecemburuan, dan perselingkuhan akan menjadi alat yang berharga untuk melawan sikap ini," kata Berta.

Pemantauan online bisa jadi cara untuk melakukan kontrol koersif dalam sebuah hubungan.

Apalagi, stalkerware adalah software yang tersedia komersial dan persembunyi di perangkat, menyediakan ke akses data pribadi. Misalnya lokasi perangkat, riwayat browser, pesan teks, atau obrolan media sosial.

