JAKARTA - Acer Indonesia melalui Predator tengah menyiapkan kejutan untuk para gamers dan para pelanggan pada Jumat, 17 Desember mendatang. Dikenal sebagai merek yang kerap meluncurkan line-up produk lengkap dengan teknologi terdepan, Acer kali ini ingin membuktikan kualitas dan daya tahan salah satu produknya, yakni laptop gaming premium dari Predator untuk melakukan streaming non-stop selama dua hari.

Langkah ini sekaligus dilakukan untuk memecahkan rekor MURI yang pernah tercatat sebelumnya.

Dalam unggahan yang dibagikan akun instagram @predatorgamingindonesia, Selasa 11 Desember 2021, terlihat sebuah pesan “Are you strong enough to play with me?”. Unggahan terkait kemudian juga dibagikan oleh sejumlah bintang dunia gaming Indonesia seperti TaraArts, Bro Pasta, dan Inayma yang mendapatkan kiriman khusus dari Predator, mengindikasikan sesuatu yang besar akan berlangsung sebentar lagi.

Selain aksi pemecahan rekor MURI, bocoran lain yang dapat dibagikan adalah akan adanya pengujian secara langsung produk-produk terbaru Predator bersama dengan media dan YouTuber kenamaan Tanah Air. Selain pengujian produk, Predator juga akan menghadirkan siaran langsung beragam acara hiburan yang seru dan menghibur.

Lantas, apakah misi pemecahan rekor akan berhasil? Untuk mengetahui jawabannya, serta kejutan dan acara yang disiapkan, Predator mengajak gamers dan khalayak umum untuk bergabung dan menjadi saksi kekuatan salah satu produk laptop gaming paling powerful dalam acara yang akan berlangsung hari Jumat, 17 Desember 2021 mulai pukul 09:00 WIB melalui siaran langsung dari channel YouTube Acer Indonesia.

(amr)