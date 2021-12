APLIKASI berbalas pesan, WhatsApp terus memperbarui fitur-fitur mereka untuk memudahkan pengguna. Terbaru fitur terkait dengan privasi pengguna.

Dikutip dari Antara, WhatsApp meluncurkan langkah privasi baru yang menyembunyikan status "last seen" atau "terakhir dilihat" secara default. Hal ini membuat status WhatsApp Anda tersembunyi dari orang yang tidak dikenal atau belum mengobrol dengan Anda di aplikasi, dikutip dari The Verge, Selasa.

Sebelumnya, WhatsApp mengatur status "last seen" untuk dapat dilihat oleh semua orang secara default. Sekarang, orang-orang yang dapat melihat status "last seen" hanyalah mereka yang telah masuk ke dalam daftar kontak Anda.

Status "last seen" di WhatsApp memungkinkan kontak lain tahu kapan Anda terakhir online di aplikasi. Meskipun terlihat tidak berbahaya dan tidak memungkinkan untuk melacak teman atau keluarga, WABetaInfo menunjukkan bahwa beberapa aplikasi pihak ketiga mengeksploitasi fitur ini.

Aplikasi pihak ketiga dapat mengumpulkan informasi status pengguna tertentu yang memungkinkan beberapa orang dapat mengawasi orang lain saat menggunakan platform. Mengaktifkan opsi "My Contact" mencegah aplikasi pihak ketiga mencatat status online Anda.

WhatsApp telah melakukan beberapa perubahan untuk melindungi privasi penggunanya termasuk fitur "View Once" yang memungkinkan foto dan video menghilang secara otomatis setelah dibuka. Terbaru, aplikasi itu memperkenalkan opsi yang dapat membuat pesan menghilang secara otomatis dalam 24 jam.

(hel)