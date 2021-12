MENINGGALNYA selebgram cantik Edelenyi Laura Anna alias Lora untuk selama-lamanya mengejutkan banyak pihak. Salah satunya pengusaha sekaligus crazy rich Malang Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 yang turut mengungkapkan dukacita untuk Laura Anna.

Sebelum sang selebgram meninggal dunia, Gilang sempat bertemu dengan Laura Anna. Melalui media sosial Twitternya, Gilang mengunggah foto kenangan dengan almarhumah sekaligus menuliskan ucapan dukacita.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kamu wanita kuat Laura,” kata Gilang atau Juragan 99 seperti dikutip dari Twitter-nya, Rabu (15/12/2021).

Di postingan itu, dia juga menyematkan foto bersama Laura Anna dan isi pesan terakhirnya. Sontak, cuitan tersebut banjir komentar netizen. Mereka mengucapkan dukacita sekaligus doa untuk Laura Anna.

Tak hanya itu, banyak pula netizen yang menuntut keadilan untuk mantan kekasih Gaga Muhammad tersebut. “Mas Gilang, tulung Gaga diproses. Kalaupun pengadilan ramashok, diadili warga aja,” kata akun @renggal***.

“Iyaa harus di proses hukum karna udah celekai org tersiksa bahkan sampe meninggal. Turut berdukacita atas kepergian Laura. RIP Laura semoga tenang di sana,” cuit akun @lepakd***.

“Lora belum dapat keadilan didunia, tapi sudah dipanggil tuhan.. Mungkin tuhanlah yg adil, biar lora gak merasakan sakit terus”an.. Apakah pihak kepolisian/hukum bisa adil juga?” tulis akun @koeraolehn***.

“Mas si gaga hukuman tetep berjalan yaa. Mohon dibantu,” komentar akun @srhdama***. “Rest In Peace. We all love youu,” balas @cxz***.

Bahkan Lora juga jadi trending topic di Twitter. Sebab banyak netizen yang bersimpati atas apa yang dialami Laura selama hidupnya. Ia mengalami spinal cord injury akibat naik mobil yang dikemudikan Gaga Muhammad saat Gaga sedang mabuk hingga kecelakaan hebat.

