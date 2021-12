WHATSAPP saat ini rajin memperbarui fitur-fiturnya guna memudahkan para penggunanya. Saat ini WhatsApp meluncurkan fitur baru terkait dengan privasi pengguna.

WhatsApp sudah merilis fitur privasi baru yang menyembunyikan status "last seen" atau "terakhir dilihat" secara default. Fitur ini memungkinkan status WhatsApp Anda tersembunyi dari orang yang tidak dikenal atau belum mengobrol dengan Anda di aplikasi, dikutip dari The Verge.

Memang sebelumnya, WhatsApp mengatur status "last seen" yang bisa dilihat oleh semua orang secara default. Sekarang, orang-orang yang dapat melihat status "last seen" hanyalah mereka yang telah masuk ke dalam daftar kontak Anda.

Meskipun tampak tak berbahaya, namun aplikasi pihak ketiga dapat mengumpulkan informasi status pengguna tertentu yang memungkinkan beberapa orang dapat mengawasi orang lain saat menggunakan platform WhatsApp.

