SQUID GAME berhasil menjadi topik paling banyak dibahas di Twitter pada tahun 2021.

Mengutip Variety, Squid Game berada di posisi nomor satu yang paling banyak di-tweet sejak pertama perilisannya di Netflix. Di Amerika Serikat, setelah "Squid Game", "WandaVision" dari Disney Plus pun berada di urutan selanjutnya paling banyak di-tweet di tahun ini.

Selain itu, "Sesame Street", "Saturday Night Live" dan "Game of Thrones" juga merupakan acara yang paling banyak di-tweet di tahun ini menurut data yang dirilis oleh Twitter.

 

"Black Panther" 2018 yang dibintangi mendiang Chadwick Boseman juga merupakan film yang paling banyak di-tweet di tahun ini. Tweet tersebut juga termasuk tentang "Black Panther: Wakanda Forever" yang merupakan sekuel dari film tersebut. Kabarnya, sekuel itu akan rilis pada 11 November 2022.

Tiga tempat selanjutnya pun juga diambil oleh Warner Bros dengan "Godzilla vs Kong", "Zack Snyder's Justice League" dan "The Suicide Squad" tahun 2021, diikuti oleh "Spider-Man: No Way Home" dari Sony yang akan segera dirilis.

Twitter merilis data tersebut sebagai bagian dari laporan #OnlyOnTwitter yang ditinjau tahun ini. Data tersebut pun diketahui berdasarkan data internal perusahaan dari 1 Januari hingga 15 November 2021.

Di sisi lain, Twitter juga mengungkapkan tweet No.1 yang paling banyak disukai di tahun ini. Tweet tersebut merupakan unggahan tentang Presiden Joe Biden pada Hari Peresmiannya. Hingga saat ini, unggahan tersebut sudah memiliki total 4 juta "likes".

(DRM)