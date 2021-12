JAKARTA - One Up Organizer melalui One Up Campus Tour bersama dengan MSI akan kembali menggelar MSI Gaming Arena (MGA) University Championship Season 2 pada Januari 2022 mendatang. Serupa dengan pertandingan season pertama, MSI Gaming Arena (MGA) University Championship membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan panggung esports professional untuk game VALORANT di Indonesia.

“Melihat antusiasme luar biasa dari para peserta MGA University Championship Season 1, dimana tim-tim terbaik dari berbagai universitas di Indonesia berkompetisi memperebutkan gelar juara dalam turnamen VALORANT ini, kali ini MSI kembali lagi menghadirkan turnamen VALORANT MGA University Championship Season 2,” jelas Michael Liang, Country Manager MSI Indonesia.

Pada season pertama, MGA University Championship mendapatkan sambutan serta antusiasme yang luar biasa hingga diikuti oleh total 262 tim dari seluruh kampus yang ada di Indonesia.

“Pada season kedua ini, kami tentu semakin optimis bahwa MGA University Championship akan semakin berkembang dan bahkan bisa menggapai lebih banyak lagi talenta-talenta dari tingkat universitas untuk masuk dalam ekosistem game VALORANT,” ujar Edwin, VP of Business Development One Up Organizer.

Di musim baru ini, bersamaan dengan MGA University Championship, untuk pertama kalinya, para siswa Sekolah Menengah Atas dapat mencicipi turnamen professional VALORANT dan menunjukkan bakat dan kemampuannya dengan berpartisipasi dalam MGA Senior High School (SHS) Ultimate Battle, yang juga merupakan bagian dari MGA University Championship.

“Kami juga melihat potensi yang besar dari para penggemar VALORANT yang masih berada di Sekolah Menengah Atas. SHS Ultimate Battle ini diharapkan dapat memberikan wadah bagi para pemain VALORANT yang masih berada di Sekolah Menengah Atas serta membantu melatih mereka, baik secara kemampuan maupun mental dalam skena kompetitif VALORANT”, tambah Edwin.

Periode registrasi MGA University Championship Season 2 dan SHS Ultimate Battle akan dibuka serentak bersamaan dengan di seluruh Indonesia mulai tanggal 19 Desember 2021 hingga 9 Januari 2022 di website campustour.oneup.co.id dan mengundang mahasiswa mahasiswi serta murid-murid SMA untuk mengikuti kompetisi ini.

Setelah proses registrasi, babak kualifikasi akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 Januari 2022, yang dilanjutkan dengan babak Group Stage pada tanggal 31 Januari hingga 4 Februari untuk MGA University Championship dan Grand Final untuk SHS Ultimate Battle pada tanggal 5 Februari. MGA University Championship Season 2 akan melanjutkan babak Playoffs pada tanggal 5 hingga 6 Februari 2022.

Tim-tim terbaik dalam MGA University Championship Season akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara sekaligus total prizepool senilai Rp30 juta, dimana sang juara berhak membawa pulang hadiah utama senilai Rp10 juta, juara kedua dengan hadiah Rp5 juta, juara ketiga juga berhak atas hadiah Rp4 juta, dan tim yang mengisi posisi keempat berhak atas hadiah Rp3 juta. Tidak hanya itu, tim-tim yang menduduki posisi kelima dan enam akan membawa pulang hadiah masing-masing sebesar Rp1.5 juta, sementara posisi ketujuh hingga posisi kesepuluh mendapatkan masing-masing hadiah senilai Rp1 juta. Berbagai hadiah menarik juga tentunya menanti bagi tim-tim terbaik dalam MGA SHS Ultimate Battle. Dalam turnamen VALORANT tingkat Sekolah Menengah Atas ini, tim-tim memperebutkan total hadiah senilai Rp10 juta, dengan hadiah utama untuk juara pertama senilai Rp5 juta, hadiah Rp2.5 juta untuk juara kedua, sementara untuk juara ketiga dan keempat akan mendapatkan hadiah Rp1.5 juta dan Rp1 juta. Berbeda dengan season sebelumnya, pada MGA University Championship Season 2 ini, MSI juga akan memberikan hadiah tambahan berupa MSI Optix G241untuk kategori The Best MVP, yang ditentukan dari skor K/D/A tertinggi, serta MSI Keyboard Vigor GK30 untuk kategori the Most Favorite Player melalui voting penonton.