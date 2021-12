JAKARTA - Bagi kamu pecinta animasi dan juga Sahabat KIKO, ada berita gembira dari serial animasi kebanggaan karya anak bangsa ini. KIKO akan berpetualang di Negeri Sakura Jepang, sahabat KIKO segera dapat menyaksikan episode KIKO in JAPAN ditayangkan di stasiun televisi milik MNC Group yaitu MNCTV.

Tahun ini animasi KIKO yang diciptakan dan dikembangkan oleh MNC Animation menghadirkan kebanggaan baru melalui MNC Licensing yang bekerja sama dengan Creative Minds LLC, Yamagata Broadcasting & Tohoku Inbound Association, akan menjadi duta untuk memperkenalkan wisata TOHOKU di Jepang Utara kepada khalayak Indonesia.

Program yang mengkombinasikan animasi CGI & LIVE Action ini akan menceritakan petualangan KIKO dan teman-temannya di TOHOKU di Jepang Utara dan mengunjungi sejumlah tempat wisata serta mencicipi hidangan khas setempat.

CEO MNC Animation Liliana Tanoesoedibjo berharap dengan kerjasama ini KIKO dapat menyapa penonton di Asia, khususnya JAPAN. “Kami terus menjaga kualitas dan eksistensi KIKO dengan kreatifitas dan cerita- cerita menarik yang selalu memberikan inspirasi. Setelah berhasil membawa animasi KIKO ditayangkan di 63 negara di dunia. MNC animation bertekad selalu aktif berkarya, untuk memberikan sumbangsih terbaik kepada perkembangan dan pecinta animasi dunia”, tukasnya.

President of Creative Minds LLC Ikuko Kogiso mengatakan, “Kami sangat senang untuk merilis kerjasama lisensi kreatif KIKO di Jepang. Dengan kerjasama ini KIKO in JAPAN dapat dapat memaksimalkan paparan keindahan tersembunyi yang terdapat di Tohoku di Jepang.

Kerjasama tim yang luar bisa dalam membuat episode yang menarik dan pada saat yang bersamaan. Saya berharap "KIKO in JAPAN" akan terus memperluas minat pemirsa secara global, di saat-saat penuh tantangan yang dihadapi dunia ini.”

Komentar positif juga datang dari Yamagata Broadcast, General Manager of Innovation Project Department Mr. Hideyuki Aoki. Beliau berucap “Dengan keyakinan yang kuat kami yakin Daerah TOHOKU di Jepang Utara akan semakin dikenal dimana mana berkat kerjasama kolaborasi dengan KIKO in JAPAN.”

Sementara menurut Representative Chairman Tohoku Inbound Association Mr. Makoto Endo, senang dan bangga atas kerjasama ini, “Di antara banyak promosi yang telah dilakukan Asosiasi kami, 'KIKO in Japan.' telah memberikan kesempatan besar bagi orang lain untuk mengenal lebih Jauh Tohoku di Jepang.Utara Melalui pengalaman yang kami peroleh dalam menciptakan 'KIKO in JAPAN', kami berharap dapat terus mempromosikan dan membantu wilayah Tohoku untuk lebih dikenal. “Datang and Kunjungi TOHOKU”.

