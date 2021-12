AKHIR-AKHIR ini beredar di YouTube video pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Video tersebut berbentuk animasi yang diunggah di kanal YouTube Buhammed and Basha - Prince of Helios.

Mengenai video ini Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa video yang sudah ditonton 11 ribu kali itu sudah tidak bisa lagi diakses lagi dari Indonesia.

 

"Sudah di remove oleh Youtube," ujar Semuel saat dihubungi melalui pesan singkat.

Menurutnya, setiap konten yang melanggar perundang-undangan Indonesia akan diajukan ke platform untuk di takedown. Video yang berjudul "Scene 28: Muhammed The Best of Mankind" itu di awali dengan visualisasi sosok Nabi Muhammad SAW yang sedang berdiri di depan kerumunan orang dan disorot oleh kamera.

Lagu berjudul Hero dari Mariah Carey menjadi latar musik sepanjang video berdurasi 4 menit 8 detik ini. Visualisasi sosok Nabi Muhammad digambarkan jelas.

Lalu video diakhiri sejumlah foto yang menggambarkan bahwa Islam identik dengan terorisme antara lain anak-anak memegang senjata dan pemuda mengenakan bom bunuh diri. Sebelum video berakhir, muncul tulisan alamat situs yang memproduksi video tak pantas tersebut.

